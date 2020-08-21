国安法毁1/3香港移交逃犯协议 港府强烈谴责美方叫停 专家忧港成逃犯天堂

对美国宣布暂停或终止与香港的移交逃犯等三项双边协议，港府予以强烈谴责，并按北京政府指示，暂停履行与美国移交逃犯及刑事司法互助协议。有关决定意味五眼联盟成员国和德国均已与香港停止移交逃犯协议，占香港已生效的移交逃犯协议的三分之一，法律学者和专家表示，这是相关国家忧虑港区国安法削弱香港人权和法治保障的表态，专家忧虑，结果恐令香港成为逃犯天堂，亦可能削弱香港国际金融中心的地位。

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在港区国安法生效前，香港与19个国家有逃犯协议，另与法国已签署协议而未生效，在去年香港修订逃犯条例时，各国未有叫停协议，但在港区国安法生效后，加拿大率先叫停协议，其后澳洲、英国、新西兰和德国先后叫停协议，而法国亦中止批准程序，连同昨(20日)天叫停协议的美国，使香港回归以来签订逃犯协议的国家少了三分之一。

港府数据显示，美国是五眼联盟成员国中，与香港有最多逃犯移交的国家，回归至今，美国向香港移交了23名逃犯，而香港则移交了69及逃犯到美国，其次移交逃犯数量最多的，是澳洲和加拿大。香港回归23年来，共向五国移交95名逃犯，而五国则向香港移交了63名逃犯。

曾任律政司高级助理刑事检控专员的资深大律师白孝华(Michael Blanchflower)向传媒表示，美国叫停移交协议十分关键，因为其涉及的数量最多，而各国先后在港区国安法生效后叫停协议，反映各国藉此表达国安法对香港人权保障和法治的忧虑。

他续称，五眼联盟成员国都是受港人欢迎和香港疑犯最有机会逃去的地方；另一方面，香港亦会成为这些国家的罪犯的避风港。

此外，香港大学法律学院教授陈文敏亦指出，现时的移交逃犯主要涉及「洗黑钱」和贩毒，部分国家更称香港为「洗黑钱中心」，如多国停止移交逃犯协议，将影响国际对港金融体系的信心。

不过，港府的声明与专家意见不同。港府声明除了强烈谴责美国单方面叫停双方经谈判达成的协议，是不尊重双边主义和将司法合作政治化之外，更强调多年来，港府向美国移交的逃犯多于对方移交给香港的，预料暂停协议对美国执法影响更大。

中国外交部发言人赵立坚亦表示，香港事务属中国内政，外部势力无权干预，敦促美方纠正错误决定；对于多国停止与香港移交逃犯，赵立坚指责有关国家以政治私利出发，形容若外国想藉制裁措施迫使中国政府改变有关立场，「是白日做梦」。

而属于建制阵营的资深大律师兼行政会议成员汤家骅亦指出，美国叫停协议对香港影响不大，因为香港移交他国的逃犯更多，他更质疑香港会因此实时变为逃犯天堂的说法。但他承认，多国中止移交协议会令人有负面观感，建议港府多宣传香港司法独立。

除移交逃犯协议外，美国20日叫停的，还有移交被判刑人的协议和对得自船舶的国际营运入息给予课税宽免的协议。港府发言人指出，美国撤销协议将增加航运公司的营运成本，尤其美国公司须双重缴税，形容做法是「害人害己」，但另一方面，香港公司相关船运收入则受惠于在港免税的安排，仅须向美国政府缴税。

美国总统特朗普上月签署行政命令，终止香港特殊待遇地位后，已作出制裁11名中港官员和禁止港货使用「香港制造」卷标，最新是叫停上述三项双边协议。