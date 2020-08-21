民主派改以民调结果定是否留任立法会 称望团结防分裂

香港政府今日刊宪，指明新一个立法年度将于10月14日开始，而日前表示「大多数倾向留守议会」的民主派，在本土派和网民坚持「总辞」的情况下，改称愿意按民意调查决定是否接受留任立法会一年。民主党和公民党议员表示，希望藉此团结泛民力量。而曾表示不留任的陈志全和朱凯迪则欢迎两党的行动，并同意若民主派全部服膺民调结果，会接受民调约束。

广告 继续浏览后续

不过，同属民主派的会计界立法会议员梁继昌本周进行的业界调查显示，逾一千五百名会计界人士中，五成二的选民支持他延任议员一年，但非选民则较多反对他延任，两者合计，有50.7%会计界人士支持他延任。梁继昌表示，会尝试与其他民主派议员寻求共识。

改以民调定去留的民主党，昨(20日)午宣布，会委托有公信力的独立民调机构在9月30日前进行全港性和科学的民调，并会服膺于民调结果。而在进行叱调前，会举行最少一场辩论，让主张去留的双方阐述理据，令公众作出决定前能理解去留凡利弊。公民党随后亦表示会服从民调结果。

民主党主席胡志伟解释，民主党为免立法会出现真空而决定接受延任，但表态后，坊间有强烈意见质疑议员延任的民意基础，故此决定以进行民调定去留。该党另一议员林卓廷和涂谨申亦表示，去留争议令民主阵营的团结出现裂痕，希望透过市民抉择停止争拗，让各方服气，并强调团结十分重要。

同样改变态度以民调结果定去留的公民党，其党魁杨岳桥今早在电台节目中形容，主张去与留的意见各有道理，情况一如英国脱勾争论，故期望透过民调寻找主流意见，认为这是最好和有公信力的做法。另外，谭文豪议员表示，虽然该党认为应该留任，但选民四年前投票给他们的授权，限期只到9月底，若要延任，更合理是看选民意愿，藉民调重新取得授权。

香港本土毛孟静表示，会跟从民调结果，但现时民间正反意见各半，忧虑民调结果显示正反差距小，届时民主派会更分裂。

中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强亦对民调能令主流民主派和抗争派走向团结并不乐观，他更指出，一旦民调结果令民主派弃守议会，将是建制派乐见的结果。不过，该校同系副教授马岳则认为，以民调定去留可以缓和民主派的内部矛盾。

建制方面，早已表明留任风波会令民主派出现分歧的中国港澳研究会副会长刘兆佳表示，民主派是否留任，北京政府共在在意，相反，北京政府更着意是次民调结果反映的民意是否趋向务实和温和，因为这会令北京对香港政治形势的分析更乐观。

港府上月底决定，因应疫情推迟立法会换届选举一年，中国人大常委会于本月11日通过决定，让现届立法会议员继续履行职责不少于一年来填补立法会真空。