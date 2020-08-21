美国海关因涉嫌强迫劳动而扣押台湾大旺渔船

就在全球舆论聚焦中国新疆维族族人被强迫劳动之际，绿色和平台湾办公室呼呼吁关注台湾远洋渔业作业中存在的强迫劳动现象。据透露，美国海关暨边境保护局（Customs and Border Protection, CBP）因怀疑台湾权宜船大旺 有强迫劳动的迹象而于本月18日扣押了该渔船所有货物，这是继和春61号以及渔隆 2 号 两艘渔船之后，台湾渔船再次遭到美国海关的扣押。美国政府要求鱼类产品进口商在三个月内提供相关证明，说明其商品并非透过强迫劳动所得，海关在检视后将决定商品是否可进入美国市场。

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绿色和平东南亚办公室去年12月9日在国际人权日的前夕公布了一份有关海上强迫劳动的调查报告，报 告指出，34名印尼籍渔民指控13艘远洋渔船对职工涉嫌欺骗，实施暴力，克扣工资，扣留护照以及超时工作等等。这13艘远洋渔船中有五艘为台湾籍渔船，七艘为中国大陆的渔船，另有一艘挂籍斐济。报告认为全球的远洋渔业中普遍存在劳动剥削，关键在于当地政府缺乏明确劳动法规，船籍国对外籍员工的劳动保障更是严重不足。

远洋渔业中存在的强迫劳动问题日益引发关注，美国与欧盟过去就曾经对泰国以及发出黄牌警告，去年泰国当局修改法令采纳了保障渔民权益的国际公约之后，欧盟才解除黄牌警告。而美国政府这继续因泰国水产涉嫌强迫劳动而取消对水产品的税务优惠。台湾行政院去年去年也将相关公约纳入台湾立法，绿色和平认为此举将有助于提高外籍渔民的劳工保障。

据透露，这次被发出暂扣令的大旺渔船，在今年疫情期间曾经返回台湾港口，船上渔工曾经向「外籍渔工保障联盟」求助，声称曾在船上遭受强迫劳动，为此，包括绿色和平在内的「外籍渔工保障联盟」，曾经召开联合记者会，呼吁台湾政府加于关注。