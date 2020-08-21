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台湾／海基会

许胜雄暂代海基会张忠谋施振荣是新任董事长考虑人选

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海峡交流基金会副董事长、金仁宝集团董事长许胜雄确定代理海基会董事长一职，针对这项人事案，大陆委员会发言人邱垂正2020年8月20日表示，陆委会早在8月6日便已核定。
海峡交流基金会副董事长、金仁宝集团董事长许胜雄确定代理海基会董事长一职，针对这项人事案，大陆委员会发言人邱垂正2020年8月20日表示，陆委会早在8月6日便已核定。 © 中央社记者赖言曦摄
作者： 台北特约记者 陈民峰
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原海基会董事长李大维转任总统府秘书长后，台湾总统蔡英文已委请现任海基会副董事长许胜雄代理董事长职务。知情人士透露，蔡英文是要藉由许胜雄的代理，释出蓝绿合作、两岸和缓的讯息；另，曾任APEC总统特使的企业家张忠谋、施振荣，传出是新任海基会董事长的考虑人选。

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联合报引述知情人士表示，两岸对立情势升高，如果能在海基会人事稍放低姿态，有助蔡政府处理两岸事务。曾任APEC总统特使的民间企业家确实是考虑人选，内部讨论时首先被点名的是张忠谋，但相关人士曾提醒，张忠谋有美国籍，可能把两岸问题复杂化；此外，近年曾担任APEC特使的民间企业家还有施振荣。

奉命代理海基会董事长的许胜雄说，他只是短时间代理，他没有被赋予什么任务，仅单纯妥善处理好行政工作；至于新任海基会董事长人选，应该在两、三个月内就会解决。

台湾媒体日前曾披露，立法院前院长王金平将出任海基会董事长，但王金平立即表示，是「空穴来风」，台湾总统府也严正否认。为杜绝揣测，台湾总统府提前公布了海基会董事长将由许胜雄代理的人事案。

国民党团书记长林奕华说，两岸关系急冻，谁接海基会董事长都很难改变现行海基、海协两会断讯现况。国民党立委陈玉珍说，许胜雄是杰出企业家，如果代理期间能获得蔡总统充分授权，或许能在促成民间交流扮演一定角色，但两岸能否有实质交流，关键还是上位的陆委会与国台办，甚至双方政府能否破冰。

海基会前董事长李大维转任总统府秘书长后，国台办旗下的「中国台湾网」本月5日曾发出「不承认九二共识，谁做海基会董事长都一样」的评论文章，内容提到，蔡政府现行政策如果不改变，找神仙来掌海基会，两岸关系也无法「重开机」。

 

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