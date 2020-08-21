香港7月基本通胀率跌至0.2% 港府罕发留意通缩风险警告

受到武汉肺炎疫情冲击，香港最新的7月消费物价指数（CPI）按年跌2.3%，是自2017年2月以来首次录得跌幅。2020年8月11日摄于香港

受到武汉肺炎疫情冲击，香港最新的7月消费物价指数（CPI）按年跌2.3%，是自2017年2月以来首次录得跌幅，若剔除港府一次式纾困措施的影响，7月基本通胀率更低见0.2%，是十年半以来的低位。港府罕有提出警告，指当局会留意通缩风险。

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港府昨(20日)午公布消费数据，总合今年首七个月的整体通胀率为1.1%，基本通胀率则为2.1%。

港府指出，7月物价指数下跌，主要是政府代缴该月的公营房屋租金，以及房屋协会豁免乙类屋邨租户三分之二的租金，若剔除政府一次性纾困措施影响，综合消费物价指数在上月按年升幅（即基本通胀率）仅0.2%，较6月份的1.2%为低。发言人解释，这主要是外出用膳费用十六年半以来首次下跌以及本地交通费用跌幅扩大所致。两者的跌幅分别是1.1%和3.7%。

自7月出现第三波疫情后，港府于7月中实施多项禁令，包括食肆晚市及凌晨禁堂食措施，「限聚令」亦收紧至仅可两人同行，相信这是市民减少出行和外出用膳的原因。

港府发言人更罕有在在新闻稿中表示，港府将会继续留意通胀情况和「通缩风险」，因为环球及本地经济状况低迷，相信今年余下时间内，外来及本地将维持轻微的价格压力。翻查资料，香港在回归后国为金融海啸而连续五年出现通缩，直至2004年7月，消费物价指数(CPI)才出现增幅，即通胀重临。到了2009年，香港迎来第二次通缩，但为期只有五个月。若稍后香港出现通缩，则会是回归以来第三次。

不过，银行大中华区首席经济师杨宇霆指出，定义通缩时，一般会撇除食品及能源的核心CPI，故香港不能视为出现通缩。他更相信，香港不会出现如日本般的长期通缩。