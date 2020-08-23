中港官员受美国金融制裁 中资银行或可帮忙解决

美国宣告制裁11名香港官员及中国涉港官员，许多在美国有业务、或业务过程需要使用美元结算的金融机构，可能会因此以避免风险为由，拒绝向这些受制裁的官员提供服务。但中国银保监会对此表示，坚定支持中资金融机构依法合规开展业务，为包括香港公民和企业在内的所有客户提供良好的金融服务。

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美国国务院和财政部宣布的制裁规定，银行不得与受制裁的个人开展业务，否则可能受到处罚，危及进入美国金融体系的渠道。对此，在香港经营业务的中国大型国有银行据报已采取临时措施。对于美方的制裁，在制裁名单上的香港特首林郑月娥8月17日接受采访时首度承认，制裁为她个人带来少许不便，例如在使用美国公司提供的财务服务和信用卡时受限制，但她不会被制裁吓倒，而且还“感到光荣，在这历史时刻获得中央政府信任，去实施香港国安法”。她还表示：“对于一些无理手段，香港必须要硬起来，我们不能怕。”

中央社报道， 针对美国制裁带来的金融障碍，中国金融时报22日引述中国银监会发言人表示，坚定支持中资金融机构依法合规开展业务，为包括香港公民和企业在内的所有客户提供良好的金融服务。中国银监会发言人还表示，目前，香港金融市场总体运行平稳，联系汇率制度基础稳固，这也反映出国际市场对香港充满信心。中国大陆是香港繁荣稳定的坚强后盾。银保监会坚信，香港的国际金融中心地位不但不会削弱和动摇，而且未来还会更加繁荣与稳固。

银保监会指，香港事务是中国内政，香港的经济、金融活动由特区政府管辖，任何外国政府无权插手。对于中国银保监会官员此时提出的保证，外界认为有警惕中资银行、对外喊话提振信心的作用。

两周前，彭博社曾报导，在香港经营业务的中国大型国有银行正在采取临时举措，包括对受制裁官员开设新帐户态度谨慎、部分原先可以立即处理的一些交易现在必须经过合规部门的审批等。这些都是为了遵守美国对香港官员实施的制裁，以保障其重要的美元融资管道和海外网络。