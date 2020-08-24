港货标“中国制造”获缓期  港商欲加香港二字被拒

香港当局8月24宣布，输美港货改贴“中国制造”标签获准延期45天，将原定的9月25日延后到11月9日。有香港企业询问美国海关是否可标注“中国香港制造”，美方认为不妥。

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香港政府表示，美方是在业界的要求下，同意延期45天给港货贴“中国制造”标签。据香港电台说，之前有香港中小企业表示，他们曾联络美国海关，询问能够改用“中国香港制造”的标签，但对方答复，如果标示“中国香港”会令消费者混淆，并非合适的做法。

据路透社报道，香港商务及经济发展局长邱腾华今天在一个网上研讨会上宣布了输美港货标注“中国制造”获 45天缓期的消息。他称美国这个政策既无必要，也没理由。目的是打击香港独特的单独关税地位。他并谴责“美国”要让Made in Hong Kong（香港制造）在消费者眼前消失，这是野蛮的行为。”

他续称，美国的做法明显与一贯以来的产地来源规定倒行逆施，会令世界贸易组织（WTO）其他成员感到混乱；香港必须要争取其在WTO中应有的利益，亦要争取大家在世界舞台中要守规矩。

随着国安法在香港实施，美国在宣布取消香港最优惠待遇后，于本月稍早发布通知，要求在9月25日后，出口美国的香港制造商品必须贴上“中国制造”的标签。之前美国已确定香港“不再具有足够的“自治权”来支持其获得与中国大陆不同的对待”。

香港工业总会主席叶中贤表示，美方不时说中美“脱钩”，但其实美国对中国及香港在贸易方面的重要性已逐渐减弱。他指出，中国最大的贸易伙伴是东盟，然后是欧美；而香港的最大贸易伙伴是中国，然后是东盟、欧盟及美国。

该报道说，自全球爆发新冠病毒疫情以来，今年头七个月，香港国际机场的客运量同比下跌了81.2%，货运量则下跌了9.7%。