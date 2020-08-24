视全民病毒检测形同信任公投 党媒抨击香港有人污蔑抹黑

香港特区政府在北京支援下，决定在9月1日开展全民病毒检测，由于有广泛传闻指检测样本资料将转交中央，加上不少专家批评这次计划由于欠缺针对性，等同“浪费子弹”，到底有多人自愿接受检测，等同对政府信任的一项公投。人民日报23日为此更发表评论，抨击“借机污蔑、抹黑，企图阻碍抗疫，就是站在750万香港市民的对立面”。

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负责统筹全民免费自愿检测计划的公务员事务局局长聂德权，昨日（23日）出席一个电视台节目时重申早前特首林郑月娥对外界传闻的反驳，强调检测样本一定会留在香港境内，当局会于计划完成后一个月销毁所有样本。

聂德权同时表示，政府正物色检测场地，场地内会有适当分隔，设有不同区域分隔等候检测及正在采样人士，负责采样人员亦有合适装备，目前约3000名医护表示会协助检测工作。

人民日报对香港全民检测的成败表达关注并发表评论，文章表示，大规模检测需要以雄厚的物质基础和医疗资源作为支撑，认为香港在人手和设施方面相对匮乏，中央应香港请求进行支援，派出检测队赴港协助检测，推出支持香港抗疫，体现中央对香港的关怀和支持，表达内地人民对香港同胞的深厚情谊，祖国内地是香港战胜疫情的底气和靠山。根据报道，大陆派港的检测队人数约600人。

人民日报的评论又指出，在这样的情况下，谁再借机对内地支援和社区普检进行污蔑、抹黑，企图阻碍抗疫，就是站在750万香港市民的对立面，是对香港未来和市民福祉的背叛，呼吁市民积极参与检测。

然而不少专家对全民检测的成效均存怀疑。香港大学感染及传染病中心总监何栢良23日批评港府的全民病毒检测，由于欠缺针对性，等同“浪费子弹”。

何栢良认为，目前防疫工作上仍有漏洞，他对全民检测计划在防疫角色上抱有很大疑问，他说，大陆城市并非以全民检测，而是以“早诊断、早隔离”方式，让疫情在短时间内控制下来。

何栢良表示，以政府早前在慈云山的检测计划为例子，当区检验4万个样本，但阳性结果数字非常少，估计纵使全民自愿检测两周做到数百万个样本，寻找到的阳性个案不会有政府推算的数字般多。

何栢良建议港府倒不如利用增加的检测数量，为入住公立医院的全部病人做病毒检测，并为老人院舍员工及医管局前线员工进行循环检测，有关成效会较为低无险、无病征的市民大众做检测为佳，又形容“无针对性就是浪费子弹”。