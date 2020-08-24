香港：歌手隐瞒病情献唱江湖流水宴 大佬中招四大帮派人人自危

一名专门在酒楼宴会献唱的业余女歌手，隐瞒感染武汉新冠状肺炎，仍出席绰号“百花蛇”的水房元老陈志强摆设一连数日流水式的江湖寿宴，根据苹果日报报道，陈事后证实受到感染而确诊，一度需要入院多天。 由于应邀出席陈的寿筵者，包括香港著名的四大江湖社团代表人物，报道指现时可说是人人自危的局面。

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根据报道，始作俑者的女歌手“小雪BB”也曾在“庆（香港）回归”的宴会上献唱，她不但唱歌时脱下口罩，还跟出席者一起近距离载歌载舞。报道指，“小雪BB”在发病前10天，至少两次参加水房元老百花蛇旗下百乐门酒楼举行的流水式“江湖寿宴”，其中一次更在其发病前两天。

苹果日报报道指，“百花蛇”陈志强过去不时为身边好友举办生日会，但因应疫情有关活动年初已暂停。惟至7月疫情稍缓，遂于其尖沙嘴南洋中心的百乐门酒楼一连多天举行“七月之星”生日会，每日的寿宴主角不同，由7月7日至14日都有不同主题，其中10日的主角是其好友芬姐。苹果日报从小雪BB好友提供的相片可见，她分别出席7月7日及14日的聚会，其中7日的生日会上，她也有脱下口罩与好友合照，并载歌载舞。

报道指，芬姐的寿宴筵开至少10席，到贺人数过百，加上寿宴女主角芬姐，正是人称“江湖阿嫂”，其夫是活跃石硖尾的14K猛人“大眼”，甚具江湖地位，因此四大帮派中多名猛人均给面子出席，包括14K元老萧华、黄氏家族黄桂强、水房白纸扇“业仔”、胜和元老鸡脚黑，以及“贼王”张子强结拜兄弟、14K“搞事雄”都是座上客。

惟其后陈志强于7月25日不适入院，并确诊武汉肺炎，由于有消息称其妻、芬姐及老友阿光亦先后确诊入院，令其身边朋友非常担心，引起江湖间一阵骚动，有人担心自己成为“江湖群组”一员，急急做深喉唾液测试，亦有人入住酒店及宾馆自我隔离，人心惶惶，有出席者希望衞生署能查找相关病毒链，让接触者尽早隔离，以免一传十，十传百，有更人批评小雪隐瞒染疫做法自私。

而当日有份出席寿宴的艺人范振锋接受苹果日报访问时直言，先后做过3次检测，报告亦为阴性，故相信与寿宴无关。对于陈志强确诊，他说自寿宴后都没与他见面，但收到其讯息得知他确诊，并已入院治疗，甚为忧心。

苹果日报记者曾致电陈志强，当时他正在医院接受治疗，年届70岁的他声音显得有点气若犹丝，但他自言精神尚算不错，并回应称：“多谢关心，我没发烧，没什么事，要多点休息！”他称入院后病情没恶化，亦不用进入ICU。至于太太情况如何，他则以不想骚扰隔离床的病人，故不欲讲太多。