马批蔡联美抗陆把国家推向战争边缘 蔡呛马对主权议题卑躬屈膝 马再度回呛

台湾前总统马英九日前出席「国安不安全」研讨会时，批评现任总统蔡英文「联美抗陆」把国家推向战争边缘；事后蔡英文反呛马英九在主权议题上卑躬屈膝。昨天(23)马英九接受访问时强调，自己执政八年从来没有屈膝过，他更列举蔡英文三次对外卑躬屈膝的行为，回酸蔡英文应该先检讨自己。台湾前后任总统对国家主权和国安政策南辕北辙，并升高对抗。

广告 继续浏览后续

当蔡英文反呛马英九在主权议题上卑躬屈膝后，马英九昨天(23日)上午表示，他做了八年总统，和大陆打了八年交道，期间签了廿三个协议，每一个都是平等互惠；任期最后一年和大陆国家主席习近平在新加坡见面也是平起平坐，从来没有任何卑躬屈膝。

接着马英九批评说，蔡英文执政有好几次卑躬屈膝的事实。今年7月13日太平岛议题上，美国国务卿蓬佩奥要台湾遵守南海仲裁判断，把太平「岛」看做「礁」，外交部不但没抗议还表示欢迎，这叫卑躬屈膝；其次，台湾渔民到冲之鸟礁附近捕鱼被日本渔船驱赶，蔡政府一声不吭，这叫卑躬屈膝；第三，十年前两岸签署经济合作架构协议ECFA，蔡英文当时说这是糖衣毒药，是要走向中国，这会害死台湾经济，十年后蔡英文政府担心大陆要终止ECFA，要陆委会和经济部出面处理，希望大陆不要中止，这也是卑躬屈膝、前倨后恭。

昨天傍晚，蔡英文在脸书再度响应马英九说，「国际局势瞬息万变，在国家内部寻找敌人并没有意义。」还说，她要请马前总统冷静想想，为什么马英九的想法和主流民意有这么远的距离？和国际社会有这么大的落差？蔡英文说，身为民主国家领导者，守护主权、民主和自由，让世界看见台湾的决心，这是她绝不会退缩的责任。

结果，马英九办公室昨晚再度回呛表示，无法理解蔡英文说的「在国家内部寻找敌人」是什么意思。马英九办公室表示，蔡政府以「国安五法」及「反渗透法」限缩人民自由、侵害宪法保障的人权，才是动用国家机器在国家内部寻找敌人，怎么好意思大言不惭的颠倒黑白？马办指出，主流民意是要安定和平的生活，不希望战火硝烟，因此，马英九办公室也请蔡英文认真想想，真要如此一意孤行吗？「不要对于外界的善意提醒，装睡叫不醒。」