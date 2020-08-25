台湾外长投书外媒吁联合国接纳台湾 亲中印媒转载

台湾外长吴钊燮投书外媒，呼吁联合国接纳台湾。他指出，联合国2758号决议并未处理台湾在联合国的代表权问题，也未提及台湾是中华人民共和国的一部分。他认为，身为世界民主楷模之一，且成功控制疫情的台湾，不应该被排除在联合国体系之外。

广告 继续浏览后续

据中央社报道，加拿大多伦多太阳报今天刊登外长吴钊燮的专文，指2020年适逢「联合国宪章」签署75周年，全球遭受“武汉肺炎”疫情冲击，展望联合国下一个75周年，欢迎台湾的参与，为时不晚。

吴钊燮说，联合国使命强调“包容性多边主义”，而当前国际社会比以往任何时刻更需齐心协力，共同打造联合国所希冀的更美好而且更永续的未来。台湾已准备好，有意愿且有能力参与这项共同的努力。

印度亲中报纸印度斯坦时报（Hindustan Times）今天也刊登了台湾外长吴钊燮这篇专文。该报被视为较亲中的媒体，曾多次刊登中国驻印度大使的专文和立场表述。这次在中印拉达克边境冲突陷入僵局的背景下，印度斯坦时报首次刊登了署名“中华民国”外交部长的支持台湾加入联合国专文，算是一大突破。这份印度主流大报，每天发行百万份。今天该报在言论版刊登吴钊燮署名专文时配有的标题是「为什么国际社会和联合国需要拥抱台湾」，并看出吴钊燮的照片。

吴钊燮说，台湾在这次武汉肺炎疫情中，捐赠各式医疗器材给80多个国家，更与理念相近的民主国家携手研发快筛剂、药品及疫苗；他说，台湾深信，唯有携手共同努力谋求众人福祉，世界才能击败武汉肺炎。

吴钊燮说，身为世界民主楷模之一且成功控制疫情的台湾，被持续排除在联合国体系之外，此愿景仍有缺口。纵使武汉肺炎已使国际社会清楚意识到，将台湾排除联合国体系之外是不公平且具歧视性，但中华人民共和国仍持续施压联合国错误援引1971年通过第2758号决议，作为封锁台湾参与联合国的法律依据。

台湾外长强调，2758号决议并未处理台湾在联合国的代表权问题，也未提及台湾是中华人民共和国的一部分。台湾从来不是中华人民共和国的一部分，总统和立法委员都由人民直接选出产生；这次疫情的边境管制更证明中国的主张是错误的。他表示，联合国必须承认，只有台湾以民主程序选出的政府，才能代表2350万台湾人民，中华人民共和国无权代表台湾发言。