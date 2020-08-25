台灣外長投書外媒籲聯合國接納台灣 親中印媒轉載

台灣外長吳釗燮投書外媒，呼籲聯合國接納台灣。他指出，聯合國2758號決議並未處理台灣在聯合國的代表權問題，也未提及台灣是中華人民共和國的一部分。他認為，身為世界民主楷模之一，且成功控制疫情的台灣，不應該被排除在聯合國體系之外。

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據中央社報道，加拿大多倫多太陽報今天刊登外長吳釗燮的專文，指2020年適逢「聯合國憲章」簽署75周年，全球遭受“武漢肺炎”疫情衝擊，展望聯合國下一個75周年，歡迎台灣的參與，為時不晚。

吳釗燮說，聯合國使命強調“包容性多邊主義”，而當前國際社會比以往任何時刻更需齊心協力，共同打造聯合國所希冀的更美好而且更永續的未來。台灣已準備好，有意願且有能力參與這項共同的努力。

印度親中報紙印度斯坦時報（Hindustan Times）今天也刊登了台灣外長吳釗燮這篇專文。該報被視為較親中的媒體，曾多次刊登中國駐印度大使的專文和立場表述。這次在中印拉達克邊境衝突陷入僵局的背景下，印度斯坦時報首次刊登了署名“中華民國”外交部長的支持台灣加入聯合國專文，算是一大突破。這份印度主流大報，每天發行百萬份。今天該報在言論版刊登吳釗燮署名專文時配有的標題是「為什麼國際社會和聯合國需要擁抱台灣」，並看出吳釗燮的照片。

吳釗燮說，台灣在這次武漢肺炎疫情中，捐贈各式醫療器材給80多個國家，更與理念相近的民主國家攜手研發快篩劑、藥品及疫苗；他說，台灣深信，唯有攜手共同努力謀求眾人福祉，世界才能擊敗武漢肺炎。

吳釗燮說，身為世界民主楷模之一且成功控制疫情的台灣，被持續排除在聯合國體系之外，此願景仍有缺口。縱使武漢肺炎已使國際社會清楚意識到，將台灣排除聯合國體系之外是不公平且具歧視性，但中華人民共和國仍持續施壓聯合國錯誤援引1971年通過第2758號決議，作為封鎖台灣參與聯合國的法律依據。

台灣外長強調，2758號決議並未處理台灣在聯合國的代表權問題，也未提及台灣是中華人民共和國的一部分。台灣從來不是中華人民共和國的一部分，總統和立法委員都由人民直接選出產生；這次疫情的邊境管制更證明中國的主張是錯誤的。他表示，聯合國必須承認，只有台灣以民主程序選出的政府，才能代表2350萬台灣人民，中華人民共和國無權代表台灣發言。