美领馆雇员香港遭袭击 殴打致伤但原因不明

周二 ，美国驻香港的港澳总领馆的一名工作人员在领馆外遭到不明袭击者的袭击，头部受伤。香港警方和美领馆官员证实了这一袭击事件。

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警方称根据掌握的信息，领事馆的一名雇员遭到殴打，导致头部受伤；袭击者逃逸。总领馆的发言人也证实，一名工作人员“被陌生人殴打”。发言人还补充说：“被袭击的雇员没有遭受致命危险的伤害”，并强调“在现阶段，无法推测袭击者的动机”。

法新社发自香港的报道指出；香港曾经十分稳定；但2019年发生大规模的民主抗议浪潮，导致社会的深层分歧。北京则一再指责美国对这些民主集会的支持。

自从北京为加强对香港的控制在港实施国家安全法以来，美国针对中国和香港官员实施制裁作为回应。

另据中央社报道，头部受伤的领馆雇员，被送往医院治疗时保持清醒；并指出香港的报道没有说明遇袭者是本地雇员还是美方的外派人员。

据香港的报导，袭击发于周二下午4时许，警方接到报案，指一名44岁男子在中环花园道的美国驻港澳总领事馆外，被一名中国籍男子袭击，头部受伤。

目前；香港警方仍在调查袭击事件，暂时作为¨袭击致造成身体伤害案¨处理。