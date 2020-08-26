最新民调超过一半受访者给林郑月娥0分

身为香港人的行政长官，林郑月娥民望之差，已经击败回归以来所有的特首，而给她点讃的大概只有香港以外的中国大陆官员。根据香港民意研究所25日公布最新的特首和特区政府民望，林郑月娥最新评分为26.8分，民望净值为负46，53%受访者给予0分。至于香港民研首次加入的“特首评分负分量尺”中， 3个实验群组予林郑的评分，均为负数。

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香港民研于本月17至20日以电话访问形式，访问1020名18岁以上市民。调查结果显示，林郑月娥最新的评分为26.8分，民望净值为负46，较半个月前明显上升8个百分点，但仍有53%受访者给予0分。

在首次加入的“特首评分负分量尺”中，评分区间为“-50至+50分”的实验群组中，林郑评分为负19.1分；在“-100分至+100分”的则是负40.6；“-1000至+1000分”的则为负420.3分，结果显示林郑在3组实验组的评分对照结果相若。

香港民意研究所副行政总裁钟剑华指，进行量尺实验的目的是要呼应网民的要求，但相关数据不能与以往的数据作比较，并作出趋势分析。被问及会否再做有关的实验，钟认为调查的方式会加重调查者及受访者的负担，加上资源有限，故未必能在每次调查都分别增设评分选项，但强调数据确实有少许差异，有需要时可以再作增设评分选项。

对政府信任程度方面，30%受访者表示信任特区政府，当中信任北京政府的净值更录得14%的升幅，由-43%升至-29%。

在信心指标方面，受访者对于香港前途和一国两制的信心净值较半年前录得的历史低位，分别由-44%及-41%大幅回升至-19%和-26%。钟剑华认为，难以单凭一个数据作比较，又指半年前社会气氛较为紧张，亦是疫情的初期，但现时随时间过去，社会上再无激烈的冲突，而市民或对政府所做的会有所期望，因而有上升的趋势。

此外，最新调查亦显示，特区政府表现的最新满意净值为-45%，信任净值为-29%，与上月评分分别不大。

至于受访者对现时民生、经济及政治状况的满意率净值分别为-57、-61及-68个百分点，当中受访者对民生及经济状况的满意净值与上个月录得显着跌幅，分别录得-7%及-9%的跌幅。