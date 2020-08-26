淘宝台湾被认定为陆资背后受阿里巴巴控制恐面临撤资一途

英商克雷达去年十月以「淘宝台湾」名义在台湾经营电商平台，经台湾经济部调查发现，中国的阿里巴巴集团对克雷达具有控制能力，克雷达应该属于「陆资」，但却没有依「陆资」的规定申请许可，违反两岸人民关系条例，除了罚款41万元之外，限期六个月内撤回投资或改正。

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这是台湾第一次以「实质控制力」认定为陆资的案例，台湾投审会认为，克雷达很难「改正」到合法，未来恐怕只有走上撤资这条路。

英商克雷达去年七月以「外资」身分向经济部申请在台湾设立分公司，十月增资到2010万元，当时经济部「投资审议委员会」就接到检举，说克雷达背后是「陆资」，展开了调查。

投审会表示，阿里巴巴透过新加坡子公司持有英商克雷达不到三成的股权，这一点并没有超过「陆资」持股认定的标准，但调查发现，阿里巴巴可操控克雷达的营运方针，因此认定阿里巴巴对克雷达「具有控制能力」。

所谓「具有控制能力」的认定标准是什么呢？投审会提出三点，一、依据英商克雷达董事会的章程，阿里巴巴虽然只有一席董事，但实质上对于克雷达股东会或董事会的议案具备否决权。二、阿里巴巴授权「淘宝」商标、域名、平台IT系统维护，及技术支持服务给克雷达在台分公司，设备和机柜的申请租用者也是「淘宝香港股份有限公司」；可见克雷达在台分公司的营运，高度仰赖阿里巴巴，欠缺独立经营权力与能力。三、「淘宝台湾」的会员注册需要同意其「用户服务协议及隐私政策」，台湾会员如果同意这项隐私政策，等于授权阿里巴巴使用用户个人资料和摄影机等权限，而且会员事务数据回传到中国的服务器，可能有资安风险。

不具名的台湾党政人士透露，台湾没有开放OTT TV(影音串流平台)落地台湾，但OTT TV却透过转投资方式在台湾从事业务与广告活动，今年甚至传出有业者与多家银行信用卡合作宣传促销，甚至已经上架到有线电视机顶盒，如今克雷达被罚，只是台湾官方开始严格执法而已。

据传，今年四月大陆中央电视台也曾打算循爱奇艺及腾讯的模式登台。行政院昨天表示，许多陆资长期利用转投资方式，规避两岸人民关系条例，实质进行未经允许的投资项目。如今经济部针对电商平台是否「受陆资实质控制」进行审查，但为了相关业者及消费者权益，也给予六个月改善缓冲期，要求撤回投资或改正，行政院表达支持。