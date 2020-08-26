警方抓人越抓越起劲许智峰林卓廷等16人被捕

今（26日）凌晨被捕的立法会议员许智峰。图为他今个月初驾车时与跟踪他的车辆碰撞后，反而被警方拘捕。

香港警察今（26日）凌晨展开大围捕，至少有16人被捕，当中包括两名立法会议员许智峰和林卓廷以及网媒“熙熙直击”记者。民主党面书专页今早发帖，指许、林两人清晨被捕，相信两人同因涉及去年“光复屯门公园游行”的案件被拘。另外林卓廷亦同时涉暴动罪被捕，警方指林涉元朗7.21事件，引来外界强烈质疑，因林是７.21当晚被白衣人打伤的受害人之一。据知林、李两人已分别被押往沙田警署及西区警署。

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据香港传媒报道，警方于清晨近6时展开对林、许两名立法会议员的拘捕行动。立法会议员许智峯的面书今晨发帖，指今早突然有3名新界北警区的警员上门搜屋。从民主党提供的影片可见，探员在许智峯要求下在其寓所内读出他涉嫌触犯的三条罪名，包括企图妨碍司法公正、有犯罪或不诚实意图取用电脑，以及刑事毁坏，据悉警方这三条拘人的罪名主要与7月6日“光复屯门公园”游行及其后400名市民在屯门警署外聚集抗议一事有关。另一段影片则见到探员把许智峯带离寓所准备乘升降机前，以手铐把他双手反绑身后。

警方今清晨亦到林卓廷寓所拘捕他，根据林卓廷的面书帖文，警方今早六时到林卓廷寓所，以涉嫌参与去年721暴动、7月6日屯门警署外串谋他人毁坏财物及妨碍司法公正等罪名拘捕他。

另外，网媒Free Hk Media报道，今日凌晨5时半，警方上门拘捕网媒“煕熙直击”的公民记者，该记者曾任“On9同盟协会”网台记者，今晨在不知原因之下被警方终止直播，由于警方已取得搜查令，记者惟有协助警方在其寓所进行搜查。“煕熙直击”则在其面书专页表示，该网台的“司令（疑指负责人）”被指涉嫌参与去年7.21暴动、7月6日屯门警署外串谋他人毁坏财物及妨碍司法公正罪名而遭拘捕。

消息指，警方今日凌晨起在港九新界各区进行大搜捕，拘捕至少16人，被捕者主要是抗争人士及立法会议员，但亦包括网媒记者，警方不排除有更多人被捕。

警方对传媒的查询，暂未获回覆，但有传媒引述警方消息指，被捕人士有3至4人涉及7月6日“屯门公园案”，他们分别涉及企图妨碍司法公正丶不诚实取用电脑丶刑事毁坏及非法集结被捕（包括许智峯）；另有12至13人涉嫌在7月21日“元朗站事件”中涉嫌触犯暴动罪被捕（包括林卓廷）。

去年7月21日当晚，疑包括黑帮人士在内大批身穿白衣的恶汉手持武器，在元朗区包括西铁站、YOHO MALL等多个地点，无差别袭击民众，最少45人受伤，当中包括立法会议员林卓廷及无线电视前新闻主播柳俊江等。大量市民求助，但警方却迟迟不到场，被质疑是默许白衣人的暴力行为。事隔已超过一年，警方虽累计拘捕44人，但只有少数人被落案检控，主脑仍然在逃。

在各界要求追究7.21事件的责任时，当晚被殴伤的其中一名受害人林卓廷却反而因暴动罪被捕，网民得悉事件后怒斥恍如港产片陷害忠良情节，原告竟变被告，质疑警方颠倒是非黑白。多名市民留言斥责“没有最荒谬，只有更荒谬”，有人更认为警方的拘捕行动恍如“砌人生猪肉”，另有人则指特区政府“走火入魔”。

另外，去年7月6日，网民发起“光复屯门公园”游行，抗议屯门公园表演者噪音问题，在游行结束后，约400名示威者转到屯门警署外聚集。据当日报道，民主党立法会议员林卓廷、许智峯等前往现场调停纠纷，至晚上近约10时，市民才陆续散去。