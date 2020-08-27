中国海警截获12名据报欲偷渡赴台港人 反修例示威者李宇轩等在列

中国海警微博8月26日晚发布消息指，当地时间23 日9时许，广东海警局在粤港东南方向，查获涉嫌非法越境的快艇一艘，抓获包括姓李及姓邓等 10 多余名涉嫌非法越境人员。随后有报道指快艇上有12名香港年轻人，当时正前往台湾，当中包括曾参与反修例运动的团体“香港故事”成员李宇轩。李宇轩早前被控涉嫌违反香港国安法被捕，之后获准保释。

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中国海警指案件正在进一步侦办中，美国自由亚洲电台则引述消息称，当时船上有 12 名香港青年，正前往台湾，而广东海警所说的姓李青年，就是在本月 10 日被港警以国安法拘捕的李宇轩。报道又指其余被捕人士都参与过反修例运动，部分人早前在港被拘捕后保释候审。

此次赴台未遂的李宇轩曾于8月10日被以涉嫌干犯勾结外国或者境外势力危害国家安全、洗黑钱罪被捕，获保释候查，原定下月上旬须向港警报到。与他在当日被捕的还包括壹传媒创办人黎智英及其两名儿子、前香港众志成员周庭等共10人。据悉，中国海警指截获船艇位置为（21°54'00''N，114°53'00''E），属“我管辖海域内”，从海警微博提供的经纬度坐标显示，快艇被拦截时已驶离中国领海，但仍在根据《国际海洋法公约》订出、中国可执法控制的毗连区。

报道还提及，安排香港反修例抗争者偷渡到台湾的行动，其实已经进行了一段时间。今年七月，已有两批年轻的抗争者坐船逃到台湾。第一批十多名抗争者坐船从香港出发，直接抵达高雄。另一批抗争者则乘坐另一艘船到达离香港300公里，属于台湾控制的东沙岛，然后再获安排送到台湾。据报是次逃亡路线，是直接从香港乘快艇至台湾屏东。该报道还引述一个协助港人偷渡到台的组织，称所有逃亡路线已被“堵死”，相信没有人再敢尝试循此法逃至台湾。

对此，港府警务处长邓炳强在27日向媒体表示，香港警方至今未就事件收到内地当局通知，港方亦只是透过传媒报道得知事件。他称，若香港人偷渡到内地，内地会根据相关法例处理，亦会根据通报机制通知港方，若涉事者在港被通缉，事后会交回香港处理，但重申暂无有关案件资料。另据香港01当天引述消息人士的话称，其实在香港国安法生效之后，中国海警已经加强水域控制，堵截疑犯国安法者潜逃外地。

此外，台湾陆委会发言人邱垂正亦在回应这一事件时表示，“已多次重申，如果港澳居民因为政治因素，向我政府请求援助，港澳条例现行的法律架构下，已有处理的机制，政府会依据人道原则及相关的法规，妥适处理相关个案。”他称，“台湾支持香港的民主、自由，但台湾是一个法治社会，以非法方式来台，包括当事人与协助者都将面临刑事责任的追究，人身安全上也有极大的风险与疑虑，政府绝不鼓励。”