台湾网红“馆长”陈之汗遭枪击 中弹倒地后仍直播抢救

有着“馆长”绰号的台湾知名网红陈之汉在当地时间8月28日凌晨约2时于台北林口遭到枪击，枪手连开3枪，陈之汉身中两枪，右手与右大腿中弹流血倒地，救护员抵达后立即为他止血包扎，然后送往医院急救。

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据当地媒体报道，事发在“成吉思汗健身房”林口馆外，陈之汉中枪后，他的工作人员也立刻在脸书上直播现场情况。根据现场8分多钟的直播视频可以看到，虽然陈之汉不断痛苦哀嚎，但仍对着镜头表示如果自己不幸死亡，希望网友可以传承他的精神，并好好照顾他的家人。

据视频显示，陈之汉中枪后意识仍然清晰，并吩咐助理直播抢救情况，中枪部位在右手及右腿，抢救过程中相当疼痛，他多次哀号出声，许多粉丝留言为他加油打气。陈之汉说，“我中了两枪，希望大家这一次如果我不幸死的话，请大家一定要传承我的精神、一定要传承我的精神，啊～，请大家照顾我的老婆跟小孩，拜托大家、拜托大家，还有我的妈妈，拜托大家，啊～大腿一枪。”

据陈之汉的助理介绍，开枪者疑似是之前与“馆长”发生过纠纷的人。当地警方则指出，枪手开了3枪，陈之汉手脚各中一枪，造成右臂与右大腿大量出血，他之后被送到林口长庚医院急救。

事发后，一名男子到警局自首，但拒绝提供个人详细资料，并强调要等律师到场再接受侦讯。林口警方称，一名年约23岁的刘姓男子事后到警局自首，但强调要待律师到场才接受问话；同时，警方认为“馆长”中枪的部位全在肢体上，并非要害，似有警告意味。而根据附近的监视器画面，有名戴口罩，身著黑衣、灰裤的男子在案发后右手持枪狂奔经过健身房附近的小北百货。

林口分局侦查队长薛光明稍后告诉媒体，23岁的刘姓嫌犯趁著“馆长”离开健身房时开枪开了3枪，“馆长”右上臂、右大腿中弹，他在犯案后带著一把枪和5颗子弹直接到派出所投案，但表示要等律师到场才讲动机。据了解，刘姓嫌犯坦承自己就是日前骚扰“馆长”的男子，他向警方供称。因不满“馆长”当时对他态度不佳，且事件发生后，自己遭到肉搜，心生不满才会犯案，28日深夜看到“馆长”座车在门口，便在远处埋伏等待，见“馆长”出来时，小跑步到门口近距离对“馆长”开枪。刘姓嫌犯投案时身上带有浓厚酒味，至于枪枝来源警方还要查清，讯后将依杀人未遂移送。