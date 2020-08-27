台灣網紅“館長”陳之汗遭槍擊 中彈倒地後仍直播搶救

有着“館長”綽號的台灣知名網紅陳之漢在當地時間8月28日凌晨約2時於台北林口遭到槍擊，槍手連開3槍，陳之漢身中兩槍，右手與右大腿中彈流血倒地，救護員抵達後立即為他止血包紮，然後送往醫院急救。

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據當地媒體報道，事發在“成吉思汗健身房”林口館外，陳之漢中槍後，他的工作人員也立刻在臉書上直播現場情況。根據現場8分多鐘的直播視頻可以看到，雖然陳之漢不斷痛苦哀嚎，但仍對着鏡頭表示如果自己不幸死亡，希望網友可以傳承他的精神，並好好照顧他的家人。

據視頻顯示，陳之漢中槍後意識仍然清晰，並吩咐助理直播搶救情況，中槍部位在右手及右腿，搶救過程中相當疼痛，他多次哀號出聲，許多粉絲留言為他加油打氣。陳之漢說，“我中了兩槍，希望大家這一次如果我不幸死的話，請大家一定要傳承我的精神、一定要傳承我的精神，啊～，請大家照顧我的老婆跟小孩，拜託大家、拜託大家，還有我的媽媽，拜託大家，啊～大腿一槍。”

據陳之漢的助理介紹，開槍者疑似是之前與“館長”發生過糾紛的人。當地警方則指出，槍手開了3槍，陳之漢手腳各中一槍，造成右臂與右大腿大量出血，他之後被送到林口長庚醫院急救。

事發後，一名男子到警局自首，但拒絕提供個人詳細資料，並強調要等律師到場再接受偵訊。林口警方稱，一名年約23歲的劉姓男子事後到警局自首，但強調要待律師到場才接受問話；同時，警方認為“館長”中槍的部位全在肢體上，並非要害，似有警告意味。而根據附近的監視器畫面，有名戴口罩，身著黑衣、灰褲的男子在案發後右手持槍狂奔經過健身房附近的小北百貨。

林口分局偵查隊長薛光明稍後告訴媒體，23歲的劉姓嫌犯趁著“館長”離開健身房時開槍開了3槍，“館長”右上臂、右大腿中彈，他在犯案後帶著一把槍和5顆子彈直接到派出所投案，但表示要等律師到場才講動機。據了解，劉姓嫌犯坦承自己就是日前騷擾“館長”的男子，他向警方供稱。因不滿“館長”當時對他態度不佳，且事件發生後，自己遭到肉搜，心生不滿才會犯案，28日深夜看到“館長”座車在門口，便在遠處埋伏等待，見“館長”出來時，小跑步到門口近距離對“館長”開槍。劉姓嫌犯投案時身上帶有濃厚酒味，至於槍枝來源警方還要查清，訊後將依殺人未遂移送。