元朗事件虽被黑白颠倒纽约时报真相报道却夺新闻奖

有亚洲普立兹奖之称的SOPA新闻奖日前宣布2020年得奖名单，法新社这张香港反修例运动的照片获得优越大奖。

香港警方日前声称，经过一年调查所得，7月21日元朗白衣人纠众手持武器无差别殴打无辜市民一案，其实是两派旗鼓相当的互殴，因此在26日围捕了13名当日被打市民，部分更控以暴动罪，事件引发社会哗然，民主派指责警方“篡改历史、指鹿为马、黑白颠倒”。然而在同一天，纽约时报就元朗事件所做的全方位图文视频专辑报道《香港警察去了哪？》（Where Were Hong Kong Police？），却荣膺有亚洲普立兹奖之称的2020年卓越新闻奖两项大奖。

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由亚洲出版协会（SOPA）举办的2020年卓越新闻奖，在26日晚上公布各项得奖名单，其中纽约时报夺得“卓越视频报导奖”及“卓越数据图像奖”，其中包括谈及去年 7.21 事件的“Where Were Hong Kongs Police?”（https://www.nytimes.com/video/world/asia/100000006624535/hong-kong-protest-police-triad-investigation.html）评审认为，影片是令人耳目一新的作品，指影片没有试图告诉观众如何看待当晚元朗的情况，而是向观众展示香港警察在面对暴力罪行时的举动。

多个香港传媒因报道去年翻天覆地的反修例运动而夺奖，计有端传媒的《一个勇武年轻人的自白：你解决了问题，这帮人就不会出现》，及以《7.21涉黑白衣人无差别袭击事件突发事件调查》而赢得“卓越突发新闻奖”。网媒HKFP以《Hong Kong's new methodology of protest, explained（拆解香港示威的新模式）》嬴得“卓越解决性报导奖”；香港传真社FactWire以《太子站8.31到底有无死人？》夺得“卓越调查报导奖”。

就有关元朗事件的深度报道，无论是国际传媒如纽约时报或本地传媒如端传媒和HKFP以及传真社，都与香港警方日前将事件描述为两派势均力敌的互殴，故事大有出入。

此外，与报道反修例事件有关而得奖的媒体，尚包括香港众新闻的《7.21元朗恐袭》夺得资讯图表“卓越数据图像奖”、台湾网媒“报导者”的《香港反修例运动里的街头艺廊》夺得“卓越艺术及文化报导奖”；彭博及金融时报分别嬴得“卓越突发新闻奖”及“卓越评论奖”。

相片方面，HK01、端传媒、法新社、路透社均以反修例事件为题材，夺得“卓越摄影奖”。