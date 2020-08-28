港府拒本地英文网媒编辑工作签证敲响新闻自由丧钟

香港英文网媒HKFP（Hong Kong Free Press 香港自由新闻）的一名外国编辑在等了六个月后，才获得港府通知他的工作签证申请已被拒绝，但没有提供任何解释。华尔街日报形容，这是北京在香港实施国安法之后，香港新闻自由进一步受到侵蚀的最新一个迹象。而最近更有传闻指出入境处已成立新的国安部门处理外媒记者签证申请，未知此事是否与这个神秘的新部门有关。在此之前，约200名警员进入苹果日报的壹传媒总部大楼大肆搜索，并拘捕该传媒创办人黎智英。

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HKFP发表声明称，一名新任编缉经过六个月等候之后，本周二（25日）接到入境处在没有提供解说情况下拒绝其签证申请，认为情况进一步令香港在国安法下的商业社会、新闻自由更令人担忧，HKFP促请政府提供拒绝的理由，并称考虑提出司法覆核。

HKFP在新闻稿中指，周二收到入境处电邮通知员工签证被拒，但未有解释拒绝申请的原因，仅表示香港有开放政策处理雇员海外专业人士。

HKFP总编缉Tom Grundy指出，不少媒体正遭遇人员签证申请延误的问题，但HKFP为本地媒体，该名新任编缉是来自爱尔兰的记者，认为对方签证申请被拒与中美贸易战无关，直言情况反映出一种新模式，令他们在新国安法下，因其公正且基于事实的报道受针对。

Tom Grundy续指，其他行业都可能会面对国安法下形成的官僚、冗长的手续，签证被视为国安法下的一种功能，企业或将不再视香港为合适的区域基地。

保护记者委员会亚洲项目协调员Steven Butler亦在声明中表示，拒绝向香港本地媒体人员发出签证，违反香港特区政府反覆强调新闻自由的最基本承诺，严重破坏香港的国际城及金融中心地位，而新闻工作者自由地工作是当中要诀。无国界记者组织东亚办事处主任Cédric Alviani亦于声明表示，特区政府必须撤回这个有违基本法中保障的新闻自由的决定，认为今次事件是香港实施国安法，准许内地直接介入香港事务后，另一个反映香港新闻自由衰退的讯号。