蔡不满只能歼灭侵台敌舰七成向美增购鱼叉飞弹至800亿

台湾军方透露，台湾向美国采购「岸置鱼叉攻船飞弹」军售案，金额由新台币500亿元爆增到800亿元，主因是军方当初规画购买的鱼叉飞弹数量，是以面对共军侵台时，可摧毁对方七成以上舰艇为目标，但蔡英文总统听取报告后不满意，认为仅能摧毁七成太少，因此增购追加到800亿元，这项军售案美国可能在11月总统选举前宣布。

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台湾驻美代表萧美琴日前曾向华府智库透露，台湾正与美国磋商，采购「岸防巡航飞弹系统」(CDCM)，防范大陆可能发动的攻击。所谓CDCM就是一般通称的「岸置鱼叉攻船飞弹」。

据透露，台湾军方规画以歼灭来犯的海上舰艇七成为目标采购CDCM，预算500亿元，但案子上报总统府后，总统蔡英文询问为什么只有七成？她要求须再提高，于是军方又加购数量到十几套系统，总价达到新台币800亿元，但每一枚鱼叉飞弹的售价有降低。

为配合买进大量的鱼叉攻船飞弹，台湾海军神秘的「海锋大队」将扩大编制为指挥部，指挥官将由少将担任。目前海锋大队的大队长编制是上校，底下有七个中队；由于蔡英文对这项扩编计划非常支持，全案已被列为海军最优先的军事投资项目。

目前这只神秘的部队，部署的是「岸置雄风飞弹」，属于海军的秘密单位，队部营区建筑物盖得像学校，有滑梯、翘翘板等伪装设施，各中队的部署位置都列为机密。以后岸置鱼叉飞弹成军，中队数量增加，大队编制改成指挥部，台湾国防部争取在2022年成军。

至于向美国采购岸置鱼叉飞弹后，台湾中科院自行研制的岸置雄二、雄三反舰飞弹何去何从？台湾军方表示，雄风飞弹会照做，不会停产，外购与国造并行，同时拥有两种飞弹，可增添对岸反制的困难。