两批港青投奔怒海潜台一批禁锢深圳一批获台海巡送高雄

香港警务处长邓炳强召开记者会，声称他只是透过传媒的报道才知道有12名港人企图潜逃台湾被中国海警抓获。（香港警察面书）

近日有两批香港青年疑逃避当局国安法的指控分头坐船出海潜往台湾，但命运各异，一批被广东海警截获，根据苹果日报引述消息指，12名被捕者目前禁锢在深圳盐田看守所；另一批则在东沙群岛漂流，被台湾海巡署查获。根据中国时报报道，船上有5人目前在高雄，并结束隔离。报道称，事件让蔡英文政府感到棘手，因此下令禁止消息外传。

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根据香港两份亲共的传媒文汇和大公报道，12名被指是“独暴”的“国安疑犯”在乘艇潜台途中被擒，其中一名是主张港独的李宇轩。

报道指，涉事快艇于本月23日晚上由西贡区布袋澳出发，原计划先到距离香港约300公里的台湾管辖范围东沙群岛，再转乘大船到台湾屏东。快艇为免惊动香港水警，在香港水域只以较慢时速20公里行驶，惟行至香港水域果洲群岛附近被广东海警追截，最终被捕。

报道并列出船上被捕的12人名单，年龄由16至30岁，包括李宇轩、张俊富、张铭裕、严文谦、李子贤、郭子麟、郑子豪、廖子文、黄临福、邓棨然、黄伟然及乔映瑜，指全部人涉嫌与反修例运动或港区国安法罪行有关，包括串谋意图纵火、暴动、袭警及制造爆炸品等，李宇轩则涉嫌与“我要揽炒”团队的运作有关，被港警国安处以“勾结外国或者境外势力危害国家安全”拘捕，当中有人日前获批保释并被禁止离港。报道又指，12人中有部份人属“屠龙小队”成员。

据苹果日报了解，12人因为台风关系，提前由香港西贡的布袋澳渔港出发，目的地是台湾高雄，惟出发不久即被捕；消息指香港警方知悉事件，通报大陆当局加强搜捕。

香港警务处处长邓炳强昨（28日）回应传媒查询时指，若涉事者在港被通缉，会交由香港处理，而他本人也是透过传媒才获悉事件。但香港众志前秘书长黄之锋在面书发文指出，身为国家安全委员会成员的邓炳强也要凭传媒得知事件，“实在相当奇怪”。

黄同时呼吁市民关注事件，并引述有传媒指中国海警曾登上渔船及快艇时曾发射电枪拘捕该些人士，认为香港当局应尽快了解情况，包括12名被捕人士的身份、涉及的罪名、扣留情况及有否任何伤亡情况，又指港府有责任保障港人获人道待遇，及享有会见律师等基本权利。

此外，根据台湾中国时报报道，有5名港人乘船企图偷渡到台湾，但中途没燃料，在东沙群岛漂流，被台湾海巡署查获。5人目前在高雄，并结束隔离。报道称，事件让蔡英文政府感到棘手，因此下令禁止消息外传。

报道引述引述知情人士透露，7月下旬一艘载有5名香港示威者前往台湾的船舶，中途没燃油，漂流到由台湾管制的东沙群岛，遭台方海巡署查获，五人其后被安置在高雄，并已完成隔离检疫程序。

报道指，5名成功逃到台湾的香港示威者当中，包括去年8月24日观塘冲突中被指控暴动、袭警等四罪的24岁吴仲谦，他还曾被控持有攻击性武器或工具可作非法用途罪，以及去年曾闯入立法会的21岁文家健，今年6月该案开庭，文家健因没出庭应讯，法庭发出拘捕令。

报道指，这5名港人偷渡到台湾，令蔡英文政府感到相当棘手，若收留他们形同“政治庇护”，也可能落入港版国安法提及的“勾结外国或者境外势力危害国家安全罪”，但若将所有人遣返回港让他们被捕，则违背蔡英文政府撑香港的政治立场，因此对内下达封口令，要求禁止消息外流。

陆委会发言人邱垂正前日被问及港人成功偷渡至台湾事件时不置可否，只称“没有这方面的资讯可以提供”，他表示非法入境既违法也有风险疑虑，政府绝对不鼓励，若因政治因素向台方寻求援助，会依现行法规以及人道原则来处理相关个案，呼吁相关人士遵守法律。