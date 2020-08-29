前监警会国际专家斥警方为元朗事件“改写历史”

2019年7月21日，香港再發反送中抗議遊行之際，元朗地鐵站附近一些懷疑是黑社會人士的白衣人手持棍棒，襲擊參加反送中遊行的示威人士。

元朗7.21白衣人无差别殴打市民一案，尽管警方试图颠倒是非黑白，将打人白衣暴徒与被打市民形容为“势均力敌”和“旗鼓相当”的两派殴斗人士，但曾经被聘到港出任监警会成员的国际专家Clifford Stott在推特发文驳斥警方的说法，形容警方行为显然是要改写历史，以符合警方将示威者变“暴徒”的一贯想法。

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Stott认为警方在处理元朗7.21事件上，反映警方与特区政府联合打击香港民主的运动。他又指，不需就警方行动感到惊讶，因为警方将示威者描述为失去理性的暴徒，只是警方为撰写2019年历史而坚持其一贯的意识形态立场。

Stott进一步指出，警察经常形容“暴徒”背后是受外国势力操控，甚或是收钱行事，但他从来没有看过相关的证据，并强调“那完全不符事实，意指警方改写历史的行为已经错得不能再错了。他亦提到，从政者经常以人群理论（crowd theory）来否认示威者抗议的合法基础，以掩盖政府建立“群众暴力”（crowd violence）及警察以武力维持社会秩序的合法化。

去年监警会委托5名外国专家协助检视警方的工作，但专家小组其后以监警会缺乏调查权为由，宣布集体请辞，Stott正是5名成员之一。

Stott等5名国际专家去年12月因为监警会缺乏独立调查能力，因此决定集体请辞。Stott在推特发文解释请辞的理由，指由于没有独立调查能力，难以满足香港市民期望，专家组亦无法与监警会协调出有效支持研究报告的机制，因此专家组决定请辞。Stott之后也曾在推特发文批评香港警方处理群众的手法和监警会的报告，但保安局局长李家超却以“他们留港只有短短4日”，反驳这些国际专家的指控。