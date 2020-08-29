周庭香港民主女神形象爆红日本甚而撬动日中关系

相对于西方国家，尤其是以美国为首的五眼联盟，日本对中国在香港实施国安法的外交立场可说是温和甚至软弱，然而安倍政府对华审慎的政策，似乎被周庭遭到香港当局的高调打压而有所撬动，尤其在周庭8月10日与壹传媒创办人黎智英和前香港众志秘书长黄之锋因涉嫌违反国安法被捕一事，更轰动了日本的媒体和政界，但与其他中、西方国家不一样者，同样是前香港众志成员的周庭，在日本大众眼中，其锋头之劲不但超过黄之锋，甚至连黎智英也望尘莫及。

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现年23岁正在香港浸会大学求学的周庭，为何会成为日本人眼中的香港民主斗争代表、而日本为何因为周庭的关系而对香港目前情况的关心从冷转热，均成为端传媒最近两篇文章探讨的焦点。

端传媒专栏作家Mirai的文章指出，周庭被捕之后，日本社会不少重要人物都发声关注，如内阁官房长官菅义伟、日本共产党参议院议员小池晃、艺术家奈良美智等等。相比起同样在国安法施行后被拘捕的黎智英，周庭在日本获得的关注远远更多，特别是在以年轻人为主的社交媒体。

再次同时，日本媒体亦争相大幅报导，呼吁释放周庭的“#FreeAgnes”（释放周庭）标签一度冲上日本推特热词榜首。有统计指使用此标签的全球推特用户中，有六成来自日本。

文章指出，到了8月12日晚周庭获得保释后，她在YouTube频道“周庭チャンネル”（周庭channel）开始了一场直播。直播中她身穿藏青泡泡袖连衣裙，先后用粤语与日语讲述了自己8月10日晚被带走的过程以及在“臭格”（牢房）中的心境。在这条截至8月17日有86万观看量的视频下，有来自世界各地的7千多条评论，其中过半是日语。一条高赞日语评论是“日本人は、みんな、あなたのことを応援していますよ！力になりたいと思っていますよ！！とにかく、解放されて好かった！！”（“日本人都很支持你哟！想要助你一臂之力哟！你被释放实在太好了！”）

早在港区国安法之前，精通日语的周庭凭藉“周庭チャンネル”频道的影片，已在日本收获人气。2019年反修例运动期间，周庭曾受邀至明治大学演讲，接受多家日本媒体采访，当时她被部分日本媒体称为“民主女神”。8月10日周庭被捕之后，日本媒体亦争相大幅报导，呼吁释放周庭的“#FreeAgnes”（释放周庭）标签一度冲上日本推特热词榜首。有统计指使用此标签的全球推特用户中，有六成来自日本。

周庭在日本成功建立香港民主女神的形象，文章指出，主要是得益于她选择了以“御宅族”文化为入口，打开与日本年轻人的连接通道。所谓“御宅族”文化泛指年轻人的流行文化，包括动漫、电脑、电玩、铁道、模型等。

Mirai的文章进一步指出，“御宅族”文化中常常追捧一些性格与外表反差巨大的角色，而日本现代社运史中也有这样的角色，比如长发披肩，手持AK47的“赤军连”领导人重信房子。虽然日本赤军早已解散，但是以她为原型，手持重型武器，身穿水手服的“暴力少女”形象，却在动漫、电影中经久不衰，成为“反差美学”的代表。

文章指出，周庭身上也有一种“反差”带来的魅力。与过去苦大仇深的革命者形象不同，周庭的公共形象中同时包含了“邻家女孩”式的“かわいい”（可爱）元素，与“革命者”的“粘强い”（坚韧）元素，而正是这种“ギャップ萌え”（反差萌），使周庭被捕后获得了许多日本年轻人的关注。

自2018年安倍高规格访华后，中日关系逐渐回暖。2020年初，随着四月习近平访日，东京奥运会举办，中日关系可能会进一步紧密。在2019冠状病毒肺炎、华为5G、香港、新疆等问题上，安倍政府之前并未紧随美国论调，一直以暧昧姿态回避正面回应。但根据Mirai的文章分析，这次国安法立法和其后的拘捕行动，在日本引起激烈反响，通过自民党中的政治斗争传递，某种程度上给日本政府施加了巨大民意压力，迫使政府以更加强硬的态度应对香港问题。

2019年夏天香港爆发反修例运动后，安倍政府并未正面对北京表示批评。但今年5月28日，在北京全国人大通过港区国安法立法决定草案后，官房长官菅义伟就香港问题发声，表示“深感忧虑”，但婉拒参加美国、英国、加拿大和澳大利亚四国严厉批评中国的联合声明。到了6月10日，安倍在众议院的一次发言中表示，日本将会在推迟举行的7国集团峰会期间推动发布联合声明，批评中国出台港区国安法的决定。6月30日港区国安法正式生效之日，菅义伟更是加重语气，表示“非常遗憾”。文章认为，这意味着中日关系的“小阳春”，已经出现了裂隙。

到了8月10日黎智英与周庭等人因港区国安法被捕后，日本外相茂木敏充发言称“日本政府对香港的关注正在加剧……更加担忧香港局势”，并且表示对香港的言论和新闻自由受到侵害而感到疑虑。

而自民党党内，因港区国安法颁布施行，反对习近平访日的声音也十分强烈，对安倍近年来巩固权力有所不满的党内力量也通过决议，敦促安倍当局取消对习近平的访日邀请，给安倍政府施加了巨大压力。

文章最后指出，从五月底至今，中日两国虽一直努力维持友好关系，但几个回合后，还是因港区国安法开始下行。