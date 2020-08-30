全民检测将开始港府许胜不许败重金广告宣传商家疑帮忙凑数

香港政府为了“促销”9月1日开始的自愿性全民病毒检测，早前不惜驳斥唱反调的医学专家，指这些认为缺乏目标性的全民检测是劳民伤财之举，大陆官媒亦指控香港有人企图抹黑诋譭这项得到中央支持惠及香港全民的举措，港府今天（30日）更不惜斥金258万港元在报章刊登头版广告，目的是为这次检测取得一张漂亮的成绩表。根据港府宣称，首天（29日）网上登记预约检测的数字，至傍晚6时止，已有逾22万市民登记，不过有资讯科技专家指出，预约系统设计儿戏，容易被人冒认，间接造成数字浮夸。

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据有份获得政府刊登头版广告的明报30日报道，政府今日在11份报章头版及内页，刊登广告推销“自愿性”的全民检测，政府发言人回覆查询表示，广告开支约为258万港元。

此外，创新及科技局表示，首日网上预约登记截至下午6时，已有逾22万名市民登记；141个检测中心当中，超过30个于9月1日的预约已爆满。

但明报引述资讯科技专家称，系统先输入身分证号码，之后输入的姓名不会被核对，换言之，号码与姓名不会被核对真假，容易被冒认预约，影响身分证号码（ID）拥有人的参与机会，如有人大规模冒认登记更可能影响他人参与机会。另外，系统能透过身分证号码查阅他人是否参与计划，结果会泄私隐。

报道引述香港资讯科技商会荣誉会长方保侨表示，网上有身分证号码生产工具，系统不设身分识别过程，有可能造成登记造假效果。此外，他说由于同一身分证号码不能重复预约，取消预约亦要填参考编号，若市民被冒认就影响了参与机会。方保侨说，单输入身分证号码就可在系统查阅到该人曾否预约，举例说持有员工身分证号码的雇主变相可利用此方法查阅员工有否参与检测，认为泄漏了这项私隐属不理想。

特首林郑月娥早前声称普及社区检测计划是百分之一百自愿性质，如果市民不愿意，是没有人可以逼他们检测，“我们不会为这个自愿性检测加上任何条件或后果”。然而根据苹果日报报道，有多家商号机构的员工投诉，他们被资方变相强迫参加这次名义上是自愿性质的全民检测，相信目的是为政府“凑数”。

报道指，饮品公司汇泉国际有限公司25日已向其员工发电邮，要求所有员工必须参与全民检测，并在收到测试结果3日内向人力资源部汇报。事件激起员工剧烈反弹，批评公司为政府“凑数”；汇泉国际管理层同日深夜向员工发WhatsApp短讯，改口指员工毋须强制参与检测，不过员工如参与政府举行的全民检测，参与检验当天可放一日有薪假期。

百佳连锁超巿亦有员工向该报投诉，指有分店经理要求员工定期前提交检测样本，并明言检测属强制性，不得拒绝。百佳回覆称，支持政府为较高风险群组安排自愿性质检测，会安排员工参与，惟未有回应有否强制员工参与，及有否为参与人数定下目标。

此外，香港消防处有人发投诉书，投诉上司疑为达成90%检测率，软硬兼施威迫下属就范。报道指，这是继香港邮政后，消防处亦被纳入“特定群组检测计划”。

报道指，消防处有人发表投诉信，控诉施压势力由上而下，消防区长、局长和队长都曾分别指示检测人数需达8至9成，“还要查询不报名参加的人为何不报，各种威迫令人惊恐”。

报道引述消防救护控制组人员联合工会主席苏颂梁指，员工内部曾流传类似消息，虽无法证实真伪，但已在职场上构成无形压力，“知道政府想多一些人参与，越多人报名，老板就越有面子”。工会忧虑，自愿检测会成为员工“工作表现”之一，同事因怕影响仕途而被迫参与，违反计划原意。

消防处回覆查询时，拒回应最终共有多少人员报名和提供检测比率数字，重申安排属自愿性质，呼吁属员配合和积极参与，又说会尽快为同事安排检测，并继续进行解说，强调透过大规模的病毒检测，能有效地堵截社区内的隐形传播链，为抗疫工作出一分力。

另外香港赛马会外判保安公司要求保安员“自愿”参与港府检测计划，每人可获100元车马费，如拒绝或不获续聘。马会表示，有外判商向其员工安排自愿性检测，但马会并无规定员工参与和申报是否参与全民检测。