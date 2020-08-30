台湾宣布开放美猪美牛进口岛内反弹美国高度欢迎

台湾中华民国2021年元旦起将开放含瘦肉精美猪及30月龄以上美牛。卫福部食药署28日下午公告散装食品标示新制，含牛、猪、鸡的散装食品须标示原产地，以牛肉或牛可食部位為原料的业者须同步标示屠宰国。图為民众在大卖场挑选美国牛肉产品。

台湾总统蔡英文28日突然对外宣布明年元月起将开放美国猪肉、牛肉可以进口台湾，两天来在台湾社会引发巨大反弹声浪，但却正中美国下怀，美国副总统潘斯今天在推特发文说，特朗普总统已经达成了对美国的承诺，打开了美台经贸合作的大门。专家则指出，台湾对美释出善意，但能否就此与美国洽签「自由贸易协议」(FTA)，恐怕仍在未定之天。

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蔡英文28日宣布，美国猪牛将在明年元旦开放进口，台湾将依据科学证据和国际标准，订定进口猪肉含莱克多巴胺的安全容许值，并放宽30月龄以上的美国牛肉进口。蔡英文说，这是符合国家整体利益及未来战略发展目标的决定。

不过，蔡政府开放美国猪牛，在台湾引发轩然大波，养猪协会扬言上街抗议，前食品药物管理局局长康照洲说「经贸谈判没有必要拿人民的食品安全交换」。前总统马英九办公室也批评，民进党当初全力阻挡美牛美猪进口，执政后却发夹弯开放，是「对内欺骗国人，对外卑躬屈膝」，如何取信国人？

美方行政部门除了强调美国获益，还提到是「特朗普带来的胜利」。民主党总统候选人拜登的顾问布林肯也推文，说台湾移除贸易壁垒，对美国有好处。

台湾外交部表示，政府宣布放宽美牛美猪进口后，美国政界、学界超过七十位人士主动表达欢迎和肯定，这让台湾感到鼓舞。台湾总统蔡英文也说，这些强劲的支持，再次显示，在正确的时间点做正确的决定，让台湾对外深化贸易关系，踏出关键的一步。

美国联邦众议院外交委员会「台湾联机」四位共同主席席瑞斯、夏波、康纳利及迪马里发表声明表示，希望美国和台湾展开「自由贸易协议」的谈判，来回馈这分善意。

台湾舆论指出，蔡英文宣布开放美猪美牛进口，所有针对安全标准的解释，大致和当年马英九政府类似，关键目标也是为了争取和美国签订双边贸易协议，甚至参与「跨太平洋伙伴关系协议」。因此蔡政府现在的作为，正在为当年的马政府背书；马政府当年做不到，是因为民进党的强烈抗争，如果不是民进党团霸占立法院五天四夜，可能中美贸易协议早已完成。因此台湾舆论认为，民进党误国多年，欠台湾人民一个郑重的道歉。