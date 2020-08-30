普立兹奖记者来港教书入境处问长问短问了两个月未批签证

一名荣获国际新闻界最高荣誉之一的普立兹奖得主，获聘到香港大学新闻及传媒研究中心担任访问学者，但申请签证两个月仍未获批，期间入境处还向他提问了50条“不寻常问题”。网媒众新闻这项报道并没有提及这名记者的名字和身份，但港大新闻及传媒研究中心总监Keith Richburg承认报道属实，但不愿进一步评论。

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根据众新闻29日的报道，声称为了保护涉事记者，未有公开其身分及国籍。Keith Richburg向众新闻证实事件，称原本邀请涉事资深记者在9月开学后任教一个学期，教授新闻特写。他批评入境处审批工作签证期间，提出超过40至50条“奇怪及不寻常”的问题，包括申请人的大学毕业年份、对上一次来港行程及有否受薪、学院有否在香港物色人选担任访问学者等，甚至要求提供大学成绩表正本。

Keith Richburg不评论入境处是否因最近的政治形势而改变做法。

入境处回覆称不评论个别个案。处方表示，即使来港就业签证申请人和雇主已提供基本文件和资料，入境处仍可能在有需要时，要求申请人递交更多相关证明文件和资料，以协助审理申请；处方会因应每宗申请的个别情况，按香港法律和入境政策处理。

最近有传闻指出，香港入境处已成立新的国安部门专门处理外媒记者签证申请，未知此事是否与这个神秘的新部门有关。

只不过在昨天，香港英文网媒HKFP（Hong Kong Free Press 香港自由新闻）发表声明指，一名新获聘的外国国籍编辑，在等候了半年之后，才被告知他的签证申请不被批准。声明指，入境处就有关的通知中，并没有解释为何申请被驳回的原因。声明进一步指出，情况进一步令香港在国安法下的商业社会、新闻自由更令人担忧，HKFP促请政府提供拒绝的理由，并称考虑提出司法覆核。