香港成为海外回流宠物非法转运站导致猫狗浮尸涌现

香港警方追查最近至少有15具猫狗尸体飘浮于香港海域的案件，从而破获一宗怀疑宠物走私进入中国大陆的案件。而在此同时，中国大陆至少有40个宠物的主人向香港求助追寻他们托交转运而失踪的宠物。

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据南华早报报导，此案恐怕只是冰山一角，幕后存在一个非法的宠物转运交易活动，案件涉及多宗回归大陆的海外人士，经香港将宠物转运到大陆，然后再次与他们的宠物团聚，以逃避动物入境的诸多限制。

从海滩的动物浮尸追查到这个非法转运活动，有赖于警方最近在屯门破获一家涉嫌从事非法转运到宠物酒店。这个星期五，警方在一次突击行动中，营救出大约50只猫狗，相信目的地是中国大陆。这批宠物的主人，警方认为是属于从海外工作或念书而回归大陆的中国人。报导引述警方消息指，将会有更多的宠物酒店被调查。

在最新的一次突击行动中，当局逮捕了一男一女，他们涉嫌在屯门兴富街一家宠物店非法经营非法活动。

报导引述警方消息指，上址宠物店并无发现动物受到虐待的迹象，而且更有一个宠物游泳池为狗只提供活动。

南早接触到的大陆宠物主人表示，宠物转运的经营者告诉他们，宠物在他们酒店可以获得照顾，直至通关手续办妥。

警方消息指，被查获的这批猫狗状况良好，目前由动物保护协会（SPCA）暂时托管照料，警方一名消息人士说：“我们正试图与这批宠物的主人联络。”

另一个熟悉警方调查的消息来源告诉南早，目前有大约20宗涉及屯门上述这家宠物酒店的投诉，指他们的宠物失踪。

8月21日，警方和海关在大屿山梅窝破获一宗涉及鲍鱼、 电子产品和红酒等价值3700万港元的走私案，案中当局搜获四个货箱，内有12头连带微型电子晶片的宠物狗，包括多种名贵品种。

但此案到了8月26日出现戏剧性转变，一个内有三头宠物狗腐化尸体的货箱，被发现冲上港岛南区的赤柱海滩。到了翌日，另有两个载有12具猫只尸体的货箱，被发现冲上南丫岛海滩。执法当局怀疑这些动物是海上走私者在逃避警方追捕时企图消灭证据而丢弃于大海。

一个云南的狗主Rachel（化名）告诉南早，她在美国念书完毕准备回国，并且将她的两岁大约克夏梗狗交给香港一个转运宠物经营者，但自此却与她的宠物失联。Rachel声称她是从微信得知香港这名据称已经从事美国宠物转运大陆已有20年经验的业者。她并且已经支付1万元人民币给这个在屯门的业者，但她不知道转运过程是否涉及不法活动。

南早的报导指，Rachael8月28日才经过14日的隔离返回云南的家中，她说为了她失联的约克夏梗，她连续多晚都是哭着入睡。