维特齐率89人访台今签三项MOU王毅称将让其付出代价

捷克参议院议长维特齐率领的庞大访问团30日抵达台湾，展开为期六天的访问，今天他第一场公开活动，出席了「台捷经贸暨投资论坛」，见证台捷双方签署智慧城市等三项合作备忘录。明天他将在立法院演讲，将成为台湾立法院45年以来第一位发表演讲的外国议长，9月3日还将拜会台湾总统蔡英文。对此北京强烈谴责，中国外交部长王毅说，中国会让维特齐付出深重代价。

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访问团成员共89人，包括8位参议员、布拉格市市长贺瑞普、36家企业的代表，以及学术界、文化界、科学界人士。

今天在台北举行的「台捷经贸暨投资论坛」约有200人参加，台湾的代表是经济部长王美花、国发会主委龚明鑫等人；捷克方面则是维特齐率领的参议院团及企业团，以及布拉格市市长贺瑞普。

维特齐致词时表示，捷克与台湾有很大的合作潜力，为了实现，双方必须都要付出努力。他说，在捷克有句谚语，意思是嚷着想要让身体变暖和，却毫无作为，自然无法取暖，唯一解决之道是生火，而他下午在政治大学演讲的主题就是「行动胜过最佳雄辩」。他说，这次他率团访台，全世界都在看，看他们能否取得成功、影响未来。

台湾总统蔡英文在脸书贴文表示，捷克和台湾一样，在1980年代经历民主转型。1989年「丝绒革命」发生时，数十万捷克人民走上街头，勇敢抗拒强权威胁，最后顺利完成了民主化。

她说，台湾和捷克之间，有太多可以分享的故事，希望可以针对防疫经验、经贸投资、观光旅游、国际参与等议题，持续深化和捷克的合作。

正在德国访问的中国外交部长王毅今天表示，台湾是中国领土不可分割的一部分，在两岸议题上挑战「一个中国原则」，就是与14亿中国人民为敌，这是国际背信行为。

王毅还说，维特齐访台是「公开挑衅」，背后有反对中国的势力，「中国政府和中国人民决不会坐视不管，一定要让他为自己的短视行为和政治投机，付出深重代价。