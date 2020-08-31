維特齊率89人訪台今簽三項MOU王毅稱將讓其付出代價

捷克參議院議長維特齊率領的龐大訪問團30日抵達台灣，展開為期六天的訪問，今天他第一場公開活動，出席了「台捷經貿暨投資論壇」，見證台捷雙方簽署智慧城市等三項合作備忘錄。明天他將在立法院演講，將成為台灣立法院45年以來第一位發表演講的外國議長，9月3日還將拜會台灣總統蔡英文。對此北京強烈譴責，中國外交部長王毅說，中國會讓維特齊付出深重代價。

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訪問團成員共89人，包括8位參議員、布拉格市市長賀瑞普、36家企業的代表，以及學術界、文化界、科學界人士。

今天在台北舉行的「台捷經貿暨投資論壇」約有200人參加，台灣的代表是經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫等人；捷克方面則是維特齊率領的參議院團及企業團，以及布拉格市市長賀瑞普。

維特齊致詞時表示，捷克與台灣有很大的合作潛力，為了實現，雙方必須都要付出努力。他說，在捷克有句諺語，意思是嚷着想要讓身體變暖和，卻毫無作為，自然無法取暖，唯一解決之道是生火，而他下午在政治大學演講的主題就是「行動勝過最佳雄辯」。他說，這次他率團訪台，全世界都在看，看他們能否取得成功、影響未來。

台灣總統蔡英文在臉書貼文表示，捷克和台灣一樣，在1980年代經歷民主轉型。1989年「絲絨革命」發生時，數十萬捷克人民走上街頭，勇敢抗拒強權威脅，最後順利完成了民主化。

她說，台灣和捷克之間，有太多可以分享的故事，希望可以針對防疫經驗、經貿投資、觀光旅遊、國際參與等議題，持續深化和捷克的合作。

正在德國訪問的中國外交部長王毅今天表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，在兩岸議題上挑戰「一個中國原則」，就是與14億中國人民為敵，這是國際背信行為。

王毅還說，維特齊訪台是「公開挑釁」，背後有反對中國的勢力，「中國政府和中國人民決不會坐視不管，一定要讓他為自己的短視行為和政治投機，付出深重代價。