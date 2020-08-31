太子站冲突一周年 争议未息 区议会忧今有冲突 人权组织吁设独立调查

今天是地下铁太子站831事件一周年，当区的区议会主席林健文首次接获警方信函，呼吁对方停止在站外举行的纪念活动，林健文透露，接收市民献花活动将继续，但忧虑有较大机会爆发冲突。而在一周年前夕，警方已先行对36名在区内商场和到太子站外聚集的市民发出告票，指他们涉嫌违反不得超逾两人一起的「限聚令」。香港人权监察发言人叶宽柔表示，事件争议因记者和监察员被警方驱离现场而传言四起，重申需有独立调查方可解决市民对警方的不信任。

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不过，警务处长邓炳强昨(30日)在「香港开电视」的专访中把事件与国家安全扣连，表示「8．31有(打)死人传闻，我们相信是有些不知是什么的势力，好想危害国家或者香港安全。」说法与港澳办副主任张晓明上月谈及国安法时的充法相近。邓炳强表示，一些犯法、想犯法，或者支持犯法的人，自然对警方执法有意见，有人为了打击警方信誉，甚至要危害国家安全而制造假新闻。

去年8月31日晚，有示威者破坏旺角站设施后乘搭列车离去，其间有示威者在车厢与乘客先而角，继而冲突，警方接报后，速龙小队及防暴警进入太子站月台围捕，并冲入车厢多度向车上乘客喷射胡椒喷剂及挥警棍袭击，被质疑滥暴和「无差别」攻击乘客。其后有人在网上指称，当晚有人死亡，港府多次否认，但由于警方到场后便把记者和观察员赶往站外，缺乏独立声音下，令「831 打死人」的传闻甚嚣尘上。不过，社会至今未能确认死者身分，个别名字后被证实并无其人。有伤者近日强调，不知站内是否有打死人，认为那是失焦，期望社会聚焦警方过分使用武力的问题。

自去年8月31日于太子站内警方肆意袭击乘客的片段广泛流传后，不少市民每月月底均会到邻近警署的太子站出口外摆放鲜花和祭品，但经常会与到场执法的警方爆发冲突，当区的油尖旺区民主派区议员为减少冲突和市民被捕，自3月起在站外接收市民献花，并在翌日把花送往葬有没有家人殓葬的抗争者的沙岭公墓拜祭，期间只在7月底因第三波疫情而暂停一次。不过，区会主席林健文今(31日)早在电台节目承认，上周接获警方来信，指因应疫情严重，今晚不适宜在太子站外举行献花活动。但他已知会警方，今晚的收花行动会如常进行。他强调，过往数月，秩序一直良好。

他表示，过往每月的纪念日，都有超过百名市民到场献花，预料今晚到场人数会倍增，担心有较大机会爆发冲突。

而在「8.31事件」一周年前夕的昨天，下午有合共约百人响应网上号召，到旺角的新世纪广场和朗豪坊抗议。示威者在商场中庭各层高叫「光复香港，时代革命」等口号，被进入商场的防暴警驱散，当中，包括网媒记者在内的36人被票控违反限聚令。

另外，警方在其面书上公布，昨在旺角截查市民时，分别在一名16岁少年和一名39岁男子身上搜获一支仿制手枪和一支伸缩棍，于是拘捕二人。

及至至晚上，太子站外一度有市民聚集，警方到场后，人群逐渐散去。

警方在「831事件」中共拘捕69人，早前检控7人，指他们涉嫌参与暴动、非法集结、刑事损坏等罪名，当中5人于上月中提堂，除一人为摄影师外，其余均为学生，现正保释候审。其中一名被控暴动、因缺席聆讯而被法官发出拘捕令的王茂俊，昨在网媒「加山传播」的访问中表示，自己在7月17日上庭前夕到达英国寻求政治庇护。他又说，当晚看见有数人「被打得好重」，但没有眼见有人被打死。