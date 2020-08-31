香港全民检测对立白热化：医护组织呼吁抵制 中港政府谴责为抹黑

被形容为是对香港特首林郑月娥信任公投的自愿式武汉肺炎病毒全民检测明天起展开，支持和反对的意见近日更加激烈，以致出现医护人员组织和本土派人士呼吁市民抵制名为「普及小区检测计划」的免费检测，指一次性检测的假阴性机率高，不具参考作用；另一方面，港府、特首、北京主管港澳事务的部门则分别发文，谴责有关人士危言耸听，抹黑计划，指这种诋毁抹黑中国内地援港抗疫举措，令人不齿。

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备受质疑功效和资料会被中国内地所用的全民检测，三天前开始让市民预约到全港141个检测站接受检测，至今(31日)晨有48万人登记，离政府和专家期望的500万人有颇大距离。不过，公务员事务局局长聂德权今早在电台节目中改口称，港府没有接受检测人数目标，乐见有如此多人登记；本身是医生的立法会民主派议员郭家麒则在节目中形容，计划「几失败」。

另外，部分传媒报道，预约系统设计有问题，包括身分证号码与持证人名字不相符仍获接受、市民在不知情的情况下「被登记」后接获系统通知按时往特定地点接受检测等，质疑与亲政府公司或机构代员工登记预约有关。面对有市民投诉怀疑被假冒预约，聂德权指出，登记系统虽无核对身份证号码及姓名，但有监察当中是否存在不正常现象，目前整体上正常，至今只收到8宗相关投诉，当中3宗已转交警方跟进，呼吁市民不要以身试法。

针对全民检测的争议持续，过往基本上是各自解说，但特首林郑月娥25日不点名地批评「所谓医生、专家」因政治目的不断抹黑全民检测计划，以「抹黑中央及破坏香港与中央关系」后，表明不会参加检测计划的香港大学感染及传染病中心总监何栢良26日即以事忙为由，暂别半年来在一个电台早晨节目中的抗疫分享环节。及至昨天，医院管理局员工阵线联同本土派人士召开记者会，正式呼吁抵制明日展开的全民检测。

员工阵线主席余慧明指出，全民检测必须配合居家令及多次检测才能发生功效，质疑没有相关配套的「普及小区检测计划」的效用；她更引用国外研究指出，感染人接触病毒的第一日出现假阴性机会达到100％，直至出现病征的第三日才回落至20％，可见一次性的检测不可参考。她更担心，市民或因一次测试结果阴性而掉以轻心，四处走动，令小区爆发危机更大。

工会质疑港府推行全民检测有政治原因，强调如果港府愿意及早「封关」，并配合科学和实证为本的防疫策略，相信现在香港已可以作息如常。

另外，至少有两个区议会的区议员表示，区内多个检测中心毗连民居，担心造成交叉感染。

面对越来越多的不满声音和抵制呼吁，港府发言人昨日表示，对有人在网上发布有关「普及小区检测计划」的夸张失实言论，感到极度失望及遗憾，谴责有关言论是意图抹黑计划及误导公众，强调计划有助找出小区内隐性新型肺炎患者，切断传播链，以助早日回复正常生活及经济活动，呼吁市民积极参与。

行政长官林郑月娥同日在社交网站发文，指责某些打着民主或自由旗号的议员不断找借口抹黑计划，危言耸听，呼吁市民抵制检测，令人气愤。她续称，这些人士都是反中央、反政府的活跃份子，面对公共卫生，「也不会放过任何制造事端和挑起矛盾的机会。」

此外，中央政府驻港联络办公室(中联办)发言人亦表示，香港极少数别有用心者制造和散布恶毒谣言，诋毁抹黑内地援港抗疫举措，行径卑劣，令人不齿，明显是把抗疫议题政治化。发言人强调，已来港的220核酸检测支持队员会充分遵守香港既有医疗规程做好实验室核酸检测工作。

在北京，国务院港澳事务办公室发言人强烈谴责及严正警告香港的反中乱港分子，指他们污蔑内地援港抗疫举措是利益输送、黑箱作业，公然违抗限聚令，骚扰内地核酸检测先遣队成员，利用把持的一些区议会阻挠检测计划及港版健康码的实施，重演修例风波中谣言惑众的丑陋一幕。

「普及小区检测计划」由9月1日开始，为期一周，有需要则延长至两星期。