香港全民檢測對立白熱化：醫護組織呼籲抵制 中港政府譴責為抹黑

被形容為是對香港特首林鄭月娥信任公投的自願式武漢肺炎病毒全民檢測明天起展開，支持和反對的意見近日更加激烈，以致出現醫護人員組織和本土派人士呼籲市民抵制名為「普及小區檢測計畫」的免費檢測，指一次性檢測的假陰性機率高，不具參考作用；另一方面，港府、特首、北京主管港澳事務的部門則分別發文，譴責有關人士危言聳聽，抹黑計畫，指這種詆毀抹黑中國內地援港抗疫舉措，令人不齒。

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備受質疑功效和資料會被中國內地所用的全民檢測，三天前開始讓市民預約到全港141個檢測站接受檢測，至今(31日)晨有48萬人登記，離政府和專家期望的500萬人有頗大距離。不過，公務員事務局局長聶德權今早在電台節目中改口稱，港府沒有接受檢測人數目標，樂見有如此多人登記；本身是醫生的立法會民主派議員郭家麒則在節目中形容，計畫「幾失敗」。

另外，部分傳媒報道，預約系統設計有問題，包括身分證號碼與持證人名字不相符仍獲接受、市民在不知情的情況下「被登記」後接獲系統通知按時往特定地點接受檢測等，質疑與親政府公司或機構代員工登記預約有關。面對有市民投訴懷疑被假冒預約，聶德權指出，登記系統雖無核對身份證號碼及姓名，但有監察當中是否存在不正常現象，目前整體上正常，至今只收到8宗相關投訴，當中3宗已轉交警方跟進，呼籲市民不要以身試法。

針對全民檢測的爭議持續，過往基本上是各自解說，但特首林鄭月娥25日不點名地批評「所謂醫生、專家」因政治目的不斷抹黑全民檢測計畫，以「抹黑中央及破壞香港與中央關係」後，表明不會參加檢測計畫的香港大學感染及傳染病中心總監何栢良26日即以事忙為由，暫別半年來在一個電台早晨節目中的抗疫分享環節。及至昨天，醫院管理局員工陣線聯同本土派人士召開記者會，正式呼籲抵制明日展開的全民檢測。

員工陣線主席余慧明指出，全民檢測必須配合居家令及多次檢測才能發生功效，質疑沒有相關配套的「普及小區檢測計畫」的效用；她更引用國外研究指出，感染人接觸病毒的第一日出現假陰性機會達到100％，直至出現病徵的第三日才回落至20％，可見一次性的檢測不可參考。她更擔心，市民或因一次測試結果陰性而掉以輕心，四處走動，令小區爆發危機更大。

工會質疑港府推行全民檢測有政治原因，強調如果港府願意及早「封關」，並配合科學和實證為本的防疫策略，相信現在香港已可以作息如常。

另外，至少有兩個區議會的區議員表示，區內多個檢測中心毗連民居，擔心造成交叉感染。

面對越來越多的不滿聲音和抵制呼籲，港府發言人昨日表示，對有人在網上發布有關「普及小區檢測計畫」的誇張失實言論，感到極度失望及遺憾，譴責有關言論是意圖抹黑計畫及誤導公眾，強調計畫有助找出小區內隱性新型肺炎患者，切斷傳播鏈，以助早日回復正常生活及經濟活動，呼籲市民積極參與。

行政長官林鄭月娥同日在社交網站發文，指責某些打着民主或自由旗號的議員不斷找借口抹黑計畫，危言聳聽，呼籲市民抵制檢測，令人氣憤。她續稱，這些人士都是反中央、反政府的活躍份子，面對公共衛生，「也不會放過任何製造事端和挑起矛盾的機會。」

此外，中央政府駐港聯絡辦公室(中聯辦)發言人亦表示，香港極少數別有用心者製造和散布惡毒謠言，詆毀抹黑內地援港抗疫舉措，行徑卑劣，令人不齒，明顯是把抗疫議題政治化。發言人強調，已來港的220核酸檢測支持隊員會充分遵守香港既有醫療規程做好實驗室核酸檢測工作。

在北京，國務院港澳事務辦公室發言人強烈譴責及嚴正警告香港的反中亂港分子，指他們污衊內地援港抗疫舉措是利益輸送、黑箱作業，公然違抗限聚令，騷擾內地核酸檢測先遣隊成員，利用把持的一些區議會阻撓檢測計畫及港版健康碼的實施，重演修例風波中謠言惑眾的醜陋一幕。

「普及小區檢測計畫」由9月1日開始，為期一周，有需要則延長至兩星期。