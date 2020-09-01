澳门今起用4亿吸中国旅客 逾七成以消费劵直到陆客

澳门政府将动用4亿澳门元(下同，折合约4197万欧元)分阶段开拓中国内地客源，以振兴经济和保就业，据新华社报道，当中2.9亿元会以消费劵形式吸引中国客到澳门旅游消费，由今(1日)天起的三个月内，透过微信平台发放。

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截至昨天，澳门已连续155天没有武汉肺炎本地感染个案，连续66天无境外输入病例报告，故已逐步解除中国内地各省市人民入境后须医学观察14天的防疫措施，现只余新疆乌鲁木齐因为疫情较严重而仍未解除，中国移民管理局亦已表示，当局将分区域、分步骤恢复办理内地居民赴澳门旅游签注，包括个人游签注，让澳门有条件透过吸引中国旅客以刺激受疫情大受打击的旅游业。

新华社引述澳门旅游局进一步表示，合计2.9亿元的消费券，中国旅客可通过旅游局的微信公众号和微信支付的境外游礼包小程序领取；酒店五折消费券则通过“澳门特区旅游局”微信公众号预约，每周日抽奖领取。

澳门今年首两季本地生产总值下跌六成七，入境人次大跌九成九，严重打击澳门经济，当局预计下半年的生产总值仍有下行压力。当局表示，推出计划旨在吸引游客来澳门旅游、刺激消费，从而带动经济复苏，稳定居民就业。