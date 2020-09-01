警务处长夸国安法具震慑力 民调却显示警方行动令港人更反国安法

港区国安法生效已经两个月，警务处处长邓炳强接受新华社访问时透露，警方已拘捕超过20名涉嫌违反国安法人士，并指新法例具有「很强的威慑力」，令「不少反中乱港分子阵脚大乱」，对维护社会治安起到重要作用。不过，有民调同时显示，反对国安法的市民。

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邓炳强在昨天发表的专访中指出，港区国安法生效后，一是暴力事件和非法游行集会几乎为零，其次是「不少反中乱港分子阵脚大乱，有的宣称与暴力‘割席’，还有的悄悄潜逃。大家都能看到香港国安法对维护社会治安起到重要作用。」但邓炳强没有提及受疫情影响而推出的限聚令对示威减少的影响。

邓炳强又说，一些企图危害国家安全的人希望通过歪曲事实、抹黑造谣，影响市民对警队的信任，进而打击警队执法效率。他呼吁市民认清真相。

面对英国叫停香港警方的交流计划，邓炳强认为，不会对警队产生很大影响，因为警队与世上许多国家都有沟通交流。他更透露，在新冠肺炎疫情稳定后，将会安排警队与中国内地进行更多的交流、探访和学习。

另一方面，路透社委托香港民意研究进行的民调结果显示，有近六成受访市民反对《港区国安法》，比 6 月刚宣布推行国安法、未有条例细节时上升三个百分点；支持国安法的受访者则微跌两个百分点到约31％。

路透社在去年 12 月、本年 3 月、6月及8日就巿民对示威活动的看法进行民调，最近的民调以电话随机访问一千人。结果同时显示，国安法生效后，支持「民主派示威活动」的比率虽下跌至44%，但支持反修例示威要求的比率有所上升，如有七成人支持成立独立调查委员会，较六月增加4个百分点；释放示威者的支持度亦上升5个百分点。

香港科技大学社会科学学部副教授成名表示，民调结果反映政府的打压越大，巿民的反对更强烈。另外，中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强表示，国安法生效后，呼吁巿民上街示威有更多考虑，而警方的拘捕则令社会更为愤怒。