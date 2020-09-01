警阻港人纪念「831太子站事件」并致孕妇跌地 台美加近千人则顺利悼念

昨天是8月31日太子站内警方被指使用过分武力的一周年，不少港人到肇事的地下铁路太子站外及旺角一带悼念，被警方阻碍，其后在驱散市民时，警员疑拉跌一名孕妇，混乱中更疑被胡椒喷雾喷中，不适送院，情况稳定。警方表示，在行动中最少拘捕14名涉嫌非法集结等人士，另向37人发出定额罚款告票，部分涉嫌违反禁止二人以上聚集的限聚令。

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反观台湾的台北、台中和高雄，以及美国纽约和加拿大等地都有不同形式的悼念活动，纽约和温哥华的港人更搭建标示是「太子站」的建筑物，供当地市民凭吊及悼念。据主办单位提供的人数统计，各地合共有近千人参与，过程顺利而平和，警方只在场维持秩序。纽约的主辨者更在网上表示：「又伤心又喜， 香港搅成咁，只有海外先可以悼念。」

在香港，昨日下午起陆续有市民到旺角警署旁的太子站出口献花，警员不久拉起封锁线，令市民无法靠近，部分人于是转到对面的出口和警署附近摆放花束，但仍被警方清走，警方更警告，若市民放低花束，将被视作乱抛垃圾而发出定额告票，其后，社工吕智恒因此被发告票。

接近黄昏时，防暴警在旺角警署附近严密布防，但献花人龙不绝，曾延绵数十米，其间有人高叫「光复香港、时代革命」口号，而当区多名立法会议员和区议员则在站外接收花束，以便今天带到沙岭公墓。随着人数众多，警方举旗警告在场人士正参与未经批准的集结，并在附近不同路口截查，有至少5人被绑上索带后带入警署；亦有不少人因涉嫌违反限聚令或没有戴上口罩而被发出告票，当中包括至少一名遭警方指为不获认可的媒体的网媒记者。

入夜后，聚集市民由太子站转往旺角，防暴警奉召到场驱散人群，在晚上十时许，一名孕妇倒地。根据媒体报道和网上片段所见，一对夫妇站于马路安全岛时，怀孕妻子被警员冲过马路时撞及，黑衣男子遂高声指骂警员，防暴警上前拘捕他时，其妻子遭警员拉跌。有市民见状立即大叫：「有大肚婆呀！」，其中一名女子尝试拉住跌倒的孕妇，警方随即施放胡椒喷剂驱赶人，多人被喷中，包括一名女警。孕妇倒地后抱腹，状甚痛苦，警员上前协助。

警方则在其面书专页表示，在驱散人群时，部分人拒绝听从，警员在亚皆老街近通菜街附近「拘捕一名男子期间，曾一度拉开其身旁的同行女子，并因应现场情况使用胡椒喷剂」，「及后」发现该女子为孕妇时，警员立即提供协助，并召唤救护车将该名孕妇送院治理。警方公告中，只字不提孕妇被拉跌一事，亦没有公布，孕妇丈夫其后以涉嫌「在公众地方行为不检」被捕。

行政长官林郑月娥今(1 日)早回应传媒时对有孕妇跌倒表示关注，亦不希望再有类似事件发生，但她同时指出，如果没有暴力事件，警方便毋须执法，在过程中情况混乱，有不愿见到的情况发生，当局可在事后检讨和改善。

台美加市民可顺利悼念

在台湾，台北以人链方式支持港人，约三百人在俗称「保护伞巷口」的新生南路外，在写有「Stand with HK」、「Stand with Democracy」的旗帜前手拉手，部分人更自制标语，呼吁政府庇护因受政治打压而偷渡来台的港人。

在台中的旧火车站前广场连侬墙和高雄的新崛江，则分别有六、七十人和一百五十人参加831纪念活动。主办高雄活动的「维多利打狗」在脸书专页上指出，「『831』是香港人不能忘记也不敢忘记的日子，……是警察完全泯灭人性的开始，……直到今天真相仍然不得而知，但香港人会把这些记忆的碎片永远记住，直到极权倒下的一天。」根据台湾苹果日报报道，主办单位表明，悼念831太子站事件，「香港不能做，就让我们（来做）。」

在美国纽约和加拿大温哥华市，亦有港人组织举办纪念831事件活动，分别有至少一百五十人和三百人参加。

「831事件」是指去年8月31日晚上，警方接报指列车上有人争执，奉召到太子站内执行职务时，新闻片段所见，防暴警以过分武力对待车上乘客，被指是「无差别」袭击市民，有被从背后打头的市民已决定提出民事索偿。警方则表示，线报称，有抗争者更换衣服，否认有使用过分武力，声言若市民不满，可循机制投诉。行动中，警方拘捕69人，当中7人正式被控。