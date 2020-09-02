全民检测首日结帐12.6万人离岛唯一采样站门堪罗雀

特区政府倾尽全力宣传的新冠状全民病毒检测9月1日正式开始，全日结算显示，一共有12.6万名市民登记采样，而截至1日晚8时，全港累积有超过67.4万名市民成功登记网上预约。不过，离岛区唯一的东涌检测中心，从早上8时开门，全日人丁稀疏，有时甚至没有人排队，根据苹果日报报道，更有人未经预约而获准入站接受检测。

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公务员事务局局长聂德权1日早上在电台节目表示，计划启动首半小时，暂见运作畅顺，全港141个检测中心，有99个满额，换言之只有七成满额，而暂有14个中心于七天满额。

根据苹果日报报道，离岛唯一的东涌文东路体育馆检测中心在8时正准时开放，现场所见，接受检测的人士以中年和长者为主，偶有家长带同小孩一同参与，排队人数甚少。刚完成检测的印度裔居民Ravi是东涌区今早首批接受全民检测的人士之一，他认为检测过程“非常好，非常有组织”，即使有少许不适，但仍属可接受范围内。

报道指，位于将军澳尚德社区会堂的普及社区检测中心，市民人数亦相对较少，早上开门时只有近10名市民参与。8点半左右才有零星市民陆续出现，不多于20名，大多为长者。尚德邨居民陈先生预约早上8点半参与全民检测，他指检测犹如平常体检，并不担心个人资料被泄露。他说：“（做检测）很舒服，不痛，只是（喉咙）有一点点痒，两秒钟都不用就做完。”

不过根据该报记者目击，尚德社区检测中心的工作人员在中午时分手提两袋以黑色胶袋所包装的垃圾，到附近的垃圾收集处掉弃。记者上前询问，该工作人员指是“普通垃圾”。惟垃圾袋内再包有另一层白色胶袋，装有疑是工作人员采取样本时所用的手套和手套盒。除此之外，亦有疑是采取样本的棉花棒均当“普通垃圾”处理，垃圾胶袋外未贴有任何警告标志。

报道指，其后一位拾荒女士走近垃圾桶，企图翻开这包装满手套的普通垃圾，其后记者表明该袋垃圾由检测中心的工作人员掉弃，问及她会否担心染菌，她未有回应，低头继续拆纸皮。

报道指，当局不但在处理检测中心的医学垃圾手法粗疏，甚至连被多个政府部门委托、唯一一间香港公司成为武汉肺炎检测承办商的Prenetics亦爆出衞生隐患。该报声称获悉Prenetics 旗下Circle DNA的包装工场，垃圾遍地、工人出入不用探热亦无消毒。该报记者“放蛇”（卧底）后发现，一般市民亦可自出自入包装工场，装有无菌采样拭子的纸箱顶部布满灰尘。

报道引述有医生指若包装工人染病，病毒有机会随包装散播到社区。食环署回覆该报时证实事件，并称包装工场情况“曾有欠理想”。Prenetics执行长接受苹果日报访问时，则回应指已着手改善有关问题。

港府表示，首天的全民检测，在各区社区检测中心当值负责采集样本工作的医疗人员大约有2000人，担任行政支援的政府人员则大约有2400人。