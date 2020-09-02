华府解密里根时期六项保证 蔡英文：美国对台政策更清晰明确

美国特朗普政府近日解密了里根政府执政时期的对台“六项保证”，台湾总统蔡英文9月2日回应指，这是美方首次公开“六项保证”的内容，美方也强调“六项保证”是对台政策的重要基础，这一次美方的公布与宣示其实意味“美国对台政策上更清晰、更明确”。

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据悉，美国在台协会（AIT）8月31日公布两则解密电报，强调“六项保证”始终是美国对海峡两岸政策的根本要素。据中央社报导，媒体在当天询问蔡英文，美方这个举动的意义何在？蔡英文回答说，“这是美方首次公开‘六项保证’的内容，美方也强调，‘六项保证’是对台政策的重要基础，这一次美方的公布与宣示，其实意味美国对台政策上更清晰、更明确”。她说，“特别是在中国近来在台海或西太平洋区域间军事的活动，冲击到地区的稳定与安全，所以，这项宣示代表美国政府长期对台海的稳定与台湾安全的重视，尤其是美方支持台海现状不受破坏的政策立场”。她续指，“所以，做为一个民主国家，台湾会善尽区域成员的责任，持续强化自我防卫能力，并与美国以及其他理念相近的国家共同合作。”

另就捷克参议院议长维特齐（Miloš Vystrčil）1日在台立法院发表演说，以中文说出“我是台湾人”，借此向台湾人民表达支持。蔡英文称，“她相信很多台湾人都与她一样，十分感动，昨天维特齐想表达的是对台湾坚定的支持与认同，台湾与捷克都经历艰辛的民主化道路，更能够体会所有台湾人的坚持与努力；经过全体国人努力，现在台湾在国际上代表的就是对民主自由普世价值的坚持，过程的确艰辛，挑战也不断，但只要大家坚持，就会有越来越多人能够排除打压与威胁，坚定支持台湾。”

华盛顿方面，美国国务院亚太事务助卿史达伟(David Stilwell) 周一说，继去年美国将里根总统“六项保证”备忘录解密后，美国政府又将两个与台湾有关的机密电报解密，他鼓励大家到美国在台协会网站上去看这两个电报的内容。史达伟当天在华盛顿传统基金会举办的美台经济合作网络会议上宣布这个消息，美国在台协会(AIT)已在其网站上公布由白宫国安顾问奥布莱恩(Robert O’Brien)在今年7月20日解密的，关于八一七公报及“六项保证”的机密电报。

史达伟说，去年美国已经公布里根总统1982年8月所写的备忘录，内容在于强调“美国同意减少对台军售的意愿，全然是以中华人民共和国承诺持续和平解决与台湾的分歧为前提。此外，重要的是，美国对台提供武器的性能与数量完全看中华人民共和国所构成的威胁而定。”他表示，回顾像这样的历史极为重要，“因为北京有一个习惯要扭曲(distort)它，因此我们应该尽可能经常回去查阅那些事实。”“那些事实很清楚。美国长期以来维持一个中国政策，这不同于北京的‘一个中国原则’，中国共产党在一中原则下宣示对台湾的主权。美国对台湾的主权不持立场。”

史达伟强调， “美国的根本利益，是台湾问题(the Taiwan question)必须在不受胁迫并以台海两岸人民都能接受的方式下和平解决，如北京所承诺的”，与此同时，美国也和台北维持广泛、紧密和友善的非官方关系，包括依据《台湾关系法》承诺协助台湾自卫。他指，美国完全没有改变长期以来的政策。美国正在做的，是在与台湾的交往上“做一些非常重要的更新，以更好地反映那些政策并对形势的变化作出回应。那些调整非常重要，不过仍然在我们的一个中国政策界线内。”

据悉，根据美国在台协会的中文版本，“六项保证”是美国：“未同意设定终止对台军售的日期；未同意就对台军售议题向中华人民共和国征询意见；不会在台北与北京之间担任斡旋角色；未同意修订《台湾关系法》；未改变关于台湾主权的立场；不会对台施压，要求台湾与中华人民共和国进行谈判。”