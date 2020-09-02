回应林郑 香港大律师公会：《基本法》清晰订明、界定三权分立

香港教育局局长杨润雄及特首林郑月娥日前先后表示“香港没有三权分立”引发舆论关注和热议。对此，香港大律师公会9月2日发表声明回应指，两人言论偏离了过往不少阐述特区政府架构的权威案例，亦不符合《基本法》中清晰订明和界定三权分立的条文，认为两人言论没有根据。

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据明报早先报导，高中通识教科书经香港教育局“专业咨询服务”审阅后，新版书介绍香港法治时，删去或修改“三权分立”内容。对此，杨润雄在8月31日回应指，“在香港是没有三权分立”。他声称，“不论九七前的制度，至九七后根据《基本法》的制度，都不是一个三权分立的制度”。他还强调“这些事实必须清楚在教科书中说出。”据悉，这是本届港府官员首次公开否定“三权分立”之说。对此，林郑月娥1日跟进表示，支持教育局长杨润雄前日称香港没有“三权分立”的说法，指过去有些司法界人士的说话是在说“分工”。她认为三权要各司其职，互相制衡及配合；行政权、立法权、司法权并非“跟中央分权的宪制制度”，而是来自中央授权；由一个行政主导的架构去落实中央授权在特区要履行的制度，“而行政主导的核心就是行政长官”。

林郑月娥续指，过往公众对此议题错误理解，今届政府要正本清源、拨乱反正，“正确的说话要有胆量说出来”。对于上述两位港府高官就香港政治架构与三权分立关系的发言，香港大律师公会周三通过声明指，《基本法》48条、59条、64条、73条、80条和85条的条文，已清晰订明和界定三权分立，认为林郑月娥和杨润雄指香港特区不是在三权分立原则下运作，是没有根据的。声明还批评，林郑和杨润雄的言论，“与两任首席法官过往作出的声明有所偏离，令公众揣测政府在现行宪制及法律框架下究竟是如何运作。”

香港大律师公会的声明指出，行政、立法、司法的权限与功能，已在《基本法》第四章不同部分清楚界定；在法院的法律程序中，尤其是司法覆核，“政府经常依据行政、立法和司法三者的不同职能，作为行政决定的合法性和立法会制定的法律的合宪性的抗辩理由”。针对林郑月娥称，香港特区的权力来自中央人民政府，特首办直接向中央人民政府负责，该声明提出，“这丝毫不影响《基本法》中有关香港特区如何进行地方管治的明确规定”。

就林郑月娥表示，法院处理法律问题而非政治问题，政治问题是行政或立法机关事务，公会认为这与三权分立没有矛盾，“而正是三权分立中一个不可或缺的部分”。香港大律师公会指出，“一个在三权分立原则下运作的政府有行政、立法及司法三个分支，权力相互制衡，可避免权力过分集中、防止滥用，以达至加强法治之目的”。声明最后写道，“因此，本会认为，行政长官及教育局局长指香港特区不是在三权分立原则下运作，是没有根据的，亦不符合《基本法》中清晰订明和界定三权分立的条文。”