蔡政府再改护照英文国号几乎消失「Taiwan passport」成为最醒目字体

台湾官方今天公布新版护照样式，预订明年一月开始换发，新版护照最主要的改变是，把中华民国的英文国名，「Republic of China」的字样缩到最小，隐藏在圆形国徽图案的外环，和国徽混在一起，几乎看不见；另外，把「Taiwan」字样放到最大，使英文的「Taiwan passport」成为护照封面最大、最醒目的字体。国民党批评，英文国名竟然要用放大镜才看得到，根本是自我矮化！

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台湾官方今天举行记者会，正式向外界介绍新版的中华民国护照。行政院发言人丁怡铭表示，台湾因为防疫有成，行有余力能协助他国，却在过程中常被误解成中国，造成困扰，所以政府依立法院决议提出新的设计，新的护照封面是根据民众实际旅行需求，希望提高护照的台湾辨识度，凸显台湾，避免国际交流时，造成混淆。

早期，中华民国护照上，最醒目的字当然是「中华民国」和「Republic of China」的中英文国名。而「护照台独化」源自2003年陈水扁执政时期，首先在护照封面加注了英文字「Taiwan」，字体比「中华民国」四个中文字略小，但和英文国名「Republic of China」几乎一样大。整个封面最醒目的虽然是中文的「中华民国护照」六个字，但外国海关第一眼看到的却恐怕是英文的「Taiwan Passport」。这已经可以看出民进党政府贬抑中华民国正式国号，凸显「Taiwan」当作国号的用心。

这次的修改更夸张，护照上的「Taiwan passport」已经成为最大、最醒目的字样，更重要的是，官方竟然把护照上最重要的英文字「Republic of China」缩小到几乎消失不见，化为图案的一部份，如果没有经过指点，一般人很难找到这组中华民国的英文国号。

针对行政院公布新版护照封面，国民党表示，民进党再次撩拨意识形态，将中华民国的正式英文国名「Republic of China」缩小到几乎消失。这种改版方式，对大多数使用护照民众的出国便利性，甚至对台湾的国际地位没有任何帮助，凸显民进党执政格局的狭隘。

国民党认为，护照设计应兼顾中华民国特殊国情与彰显英文正式国名，之前的改版已经能够兼顾，如果要进一步改版以凸显Taiwan，也没有必要将英文正式国名「Republic of China」极小化，小到成为不用放大镜几乎无法辨认的「装饰图案」，这样改版反而失去了让中华民国走进国际、彰显国家的机会，根本是自我矮化。