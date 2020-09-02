警方明知是大肚孕妇照样拉跌马路事后还掩饰暴行遭踢爆

报道指，有关的调查结果将交给唐宁街（英国首相府），以兹证明香港警察的行动是否侵犯了国际法下对人权的保障。 这个跨党派小组由英国绿党前主席贝内特（Baroness Bennett of Manor Castle），以及现任下议院议员卡迈克尔（Alistair Carmichael）两人担任。这个专责调查香港问题的小组去年11月成立，目的是促进这个前英国殖民地的民主、法治以及人权，并巩固香港和英国之间的关系。 贝内特女士说，小组已经在这个星期二展开调查，有关的报告将作为一个资料库，为有关单位例如政府、人权组织以及其他人士提供信息。她说：“我们需要为保障香港人做更多的事，包括那些治疗伤者的专业人士，以及目前居住在香港的33733个英国籍民。” 她进一步指出：“我们看到社交电子和传统媒体报道了很多令人感到困扰的个人遭遇，我们相信全球对香港发生了什么事，以及香港所受到国际准则以下的侵害，都会感到关注。” 跨党派国会小组（APPG）表示，它可能邀请不同的人士到英国国会闭门会议亲口作证，小组并且将会调查香港警察的行动有否牴触中英联合声明和基本法。 非政府组织例如Hong Kong Watch以及众筹团体Stand with Hong Kong都欢迎英国跨党派小组的主动调查。后者更在网页呼吁港人就有关的警察指控提供证据， 英国国会跨党派小组展开对香港警暴调查，香港非政府组织Stand with Hong Kong在网页呼吁各界为这次调查提供证据。

8月31日是警方在太子车站涉嫌施暴虐打示威者一周年，当局在车站附近一带的旺角街头，部署大量警力阻止任何有关的纪念活动，因当日有人被警方打死的传闻一年来仍不绝于耳，而港铁当局一直都拒绝交出当晚站内闭路电视录影，更为传闻火上浇油。然而今年8.31当晚警方蛮横的执法，却为这个日子增添市民反政府的情绪。一名大腹便便的孕妇途径旺角时，被警方粗暴拉倒跌在地上，丈夫冲前怒骂警察反遭逮捕。事后警方辩称事前不知道该妇女是孕妇，但在场有人拍下事件经过踢爆警方说谎。目前被捕丈夫已获保释，但不排除追究事件。

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被警方强行拉倒在马路的孕妇冯太1日已经出院，据丈夫透露，母婴经检查后，健康无大碍。由于事件引发热议，特首林郑月娥1日回应记者的追问时，淡化已经怀孕接近8个月的孕妇所受伤害，只是“一点点不舒服”。林郑为了硬撑警察而不顾事实，被立法会议员斥为冷血。

事发于8.31晚旺角亚皆老街附近，大批警察在驱散行人时撞及一名孕妇，其43岁的丈夫冯先生随即斥喝警方，一名警员亦以粗口回应。随后多名警员冲前拘捕冯先生，其间一名警员更箍着冯太的头颈部位，把她拉倒地上。冯太状甚痛苦，当场嚎哭。

警方描述事件时表示警员“曾一度拉开其（冯先生）身旁的同行女子，并因应现场情况使用胡椒喷剂。及后，警员发现该名女子为一名孕妇”。但据网媒Studio Incendo的影片可见，早于警方箍颈拉跌该孕妇时，冯先生已向一条马路之隔的警员大叫：“睇住（当心）大肚婆！”声线响亮足以让警员听见，而警员冲前欲拘捕冯先生时，现场亦有人多次大叫“大肚婆！”

与警方对骂的冯先生被警以涉嫌公众地方行为不检拘捕，至昨午约五时才获准保释离开旺角警署。冯说事发时正途经其旺角办公室下班后的必经之路，当时只是想过对面巴士站坐车回家。

冯先生昨日颈部仍满布红色伤痕，他说是因被警方制服及喷椒所伤，背部、手部亦有伤痕，是被警方制服期间打伤，“防暴造成，失控嘛，他们完全不理会你说什么、完全不理会你的死活”。对于妻子是被“拉开”还是被拉跌，他说“有cam影到、应该有网媒影到，不容（警方）抵赖”。

林郑回应事件时表示政府会作检讨：“关于记者提到（前晚）有一位孕妇在太子站一带的执法工作里面产生了一点不舒服，警方已表示关注，我当然亦表示关注，也不希望这种事情再发生。”

冯先生其后向记者反问：“检讨完、关注完，那可以做些啥？”他表示稍后会考虑是否追究事件。

同为两子之母的立法会议员毛孟静对孕妇情况表示关心，斥责林郑言论近乎冷血，不仅没有表达关怀、代警方致歉，反而摆出一副高高在上姿态，令人讨厌。

警方拉跌冯太后还向欲扶起她的途人施放胡椒喷雾，伤及冯太。妇产科专科医生靳嘉仁告诉苹果日报，若孕妇本身有哮喘或药物敏感，吸入胡椒喷雾后，会有即时不适，如咳嗽、流眼水，不会有生命危险，不过可引致哮喘发作，随时有性命危险。当怀孕达20多周时，孕妇若作剧烈挣扎或承受大刺激，令子宫收缩，一般冷静过后无事，但亦有孕妇会早产。他提醒，孕妇需要未来24至48小时留意是否有不正常的子宫收缩或阴道出血。