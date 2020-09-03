攻击法官新一波：建制议员诬陷法官偏颇踢铁板 司法机构澄清指控非事实

建制派议员在短片诬陷法官，并刊登被批法官(左小图)，与大公报(右小图)互相呼应(法广制图).jpg

在新一轮建制派攻击香港司法独立的舆论战中，两名民建联议员以未经查证的「匿名信」，指称终审法院首席法官马道立曾召集全体裁判官出席讲座，当中，高院法官黄崇厚表明，审讯最近的「黑暴」案件时，除非有十分稳妥证据定罪，否则可以疑点利益归于被告将其脱罪。司法机构深夜发稿否认，指「匿名信」内容以至指称讲者所发表的谈话内容，均非事实。

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中国官媒和香港建制派传媒去年曾批评香港法官判案，甚至质疑外籍法官的作用；及至近日，中方不满法官「轻判」反修例示威者的声音再现，律政司亦以数宗案的判刑过轻而提出上诉，律政司长郑若骅更在8月30日发表网志，指「任何人都会犯错，法官也不例外」，若法官在法律观点上犯错、错用酌情权、因严重程序或其他失当致裁决不公，律政司要决定是否上诉或申请复核刑期。翌日，《大公报》以题为《暴徒保释纷着草 市民质疑法官失职》为题，作出全版报道，甚至点名五名法官在十宗案件的判决「被指偏颇」。

除媒体外，建制派议员亦加入舆论战，属建制政党民建联的立法会议员葛佩帆和周浩鼎，昨(2日)天在社交媒体脸书上载片段，以「法官是否涉嫌集体妨碍司法公正？马道立必须交代！乱批保释=鼓励走佬？」为引子「爆料」。葛指出，收到一封没有上款和下款、但文中自认是「蓝色法官」(即保守或建制派的法官)的匿名信，内容是有关7月3日一场由首席法官马道立召开、有关公义的讲座，她声言不知道信件内容真假，但已向一名她认识的法官确认，当日曾举行相关讲座，但对方没有向她讲述会议的「全部内容」。

接着，身兼律师的周浩鼎议员在位片念出信件大致内容，指单由法官黄崇厚发言的讲话中，黄告诫在场裁判官，审讯时须谨言慎行和顾及市民感受，又指黄不点名批评「蓝丝」法官说话要小心，不要触怒市民等。周浩鼎说，若信件内容属实，将令公众质疑司法系统的中立原则及专业，并伤害司法系统的声誉，要求司法机构清楚交代。

司法机构深夜就7月3日一场讲座的匿名信件作出响应，显示葛、周二人短片所述，由主题到内容均非事实。司法机构指出，讲座主题为「司法公正及公众信心」，即葛、周二人在短片中所指的主题不对。另外，司法机构指，「匿名信中指称讲者所发表的谈话内容并不属实。再者，终审法院首席法官没有如该匿名信所指，在该讲座后与任何裁判官开会，因此匿名信的有关内容亦不属实。」

葛佩帆和周浩鼎今早没有响应电台节目的邀请讨论事件，而身兼大律师的民主派议员杨岳桥则表示，葛、周二人作为有公权力的议员，难以想象他们可以如此不负责任。他又说，周浩鼎既然认为法官不应分黄蓝(标签政见不同)，依然引述该封未确认的信件挑衅司法机构，是愧对律师身分。

根据公开资料，截至8月中，涉及反对修订逃犯条例运动而被捕的，有9672人，当中，471人已完成司法程序，近八成半须承担法律后果，即被定罪或签保守行为等。在不同案件中，有民主派人士认为判刑过重的，亦有建制派人士认为判刑过轻，甚至认为法官让指控罪名严重者保释亦是一种纵容。葛佩帆便在上述短片中指，日前被中国水警截获的12名潜逃人士中，有7人的保释由首席裁判官钱礼作出。

钱礼、黄崇厚及何俊尧均曾在《大公报》88月31日的全版报道中被点名偏颇。