港府烧鬚：被供货商以中国口罩充日本货 传媒揭露才发现

经传媒披露后，港府物流署才发现，3200万个送抵货仓并已支付9775万港元(折合约1067万欧元)上期货款的口罩，并非全数来自供货商声称的日本，海关拘捕供货商一名39岁男董事和一间运输公司的47岁女董事，指二人涉嫌违反《商品说明条例》，两人暂时获准保释。当局强调，有关口罩未分发到各个部门使用，当局师后会检验口罩的菌落数量。

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香港《苹果日报》上周五(8月28日)引述供货商的前雇员透露，本地供货商「柏迪环球有限公司」疑将中国制的非医疗用口罩换到印有制造商为「Inspire Japan株式会社」以及原产地为日本的纸盒中，并供应予物流署。物流署三天后向海关举报，海关翌日采取行动。

海关昨(2日)晚公布，物流署早前向案中本地供货商采购涉事的外科口罩，供货商声称有关口罩的产地为日本，但经检查后发现，大部分都并非在日本生产。

物流署指，年初全球口罩供应短缺，因此以直接采购方式购买口罩，指若当时要求供货商提供货物的最新测试报告、样本或其他保证文件，供货商很可能将货物售予其他买方。供货商其后提交的产品规格测试报告确认属真确，物流署抽验货品时亦无发现质量问题。署方得知口罩与采购合约内容不符后，已停止发放余下应付货款，并撤销采购合约，并会向供货商追讨损失及赔偿。

海关表示，已将涉案口罩样本送交化验所作菌落总数安全测试，亦不排除会有更多人被捕。