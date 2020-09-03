港府燒鬚：被供貨商以中國口罩充日本貨 傳媒揭露才發現

經傳媒披露後，港府物流署才發現，3200萬個送抵貨倉並已支付9775萬港元(摺合約1067萬歐元)上期貨款的口罩，並非全數來自供貨商聲稱的日本，海關拘捕供貨商一名39歲男董事和一間運輸公司的47歲女董事，指二人涉嫌違反《商品說明條例》，兩人暫時獲準保釋。當局強調，有關口罩未分發到各個部門使用，當局師後會檢驗口罩的菌落數量。

廣告 繼續瀏覽後續

香港《蘋果日報》上周五(8月28日)引述供貨商的前僱員透露，本地供貨商「柏迪環球有限公司」疑將中國制的非醫療用口罩換到印有製造商為「Inspire Japan株式會社」以及原產地為日本的紙盒中，並供應予物流署。物流署三天後向海關舉報，海關翌日採取行動。

海關昨(2日)晚公布，物流署早前向案中本地供貨商採購涉事的外科口罩，供貨商聲稱有關口罩的產地為日本，但經檢查後發現，大部分都並非在日本生產。

物流署指，年初全球口罩供應短缺，因此以直接採購方式購買口罩，指若當時要求供貨商提供貨物的最新測試報告、樣本或其他保證文件，供貨商很可能將貨物售予其他買方。供貨商其後提交的產品規格測試報告確認屬真確，物流署抽驗貨品時亦無發現質量問題。署方得知口罩與採購合約內容不符後，已停止發放餘下應付貨款，並撤銷採購合約，並會向供貨商追討損失及賠償。

海關表示，已將涉案口罩樣本送交化驗所作菌落總數安全測試，亦不排除會有更多人被捕。