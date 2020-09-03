维特齐：访台没有错 未违反捷克一中政策

针对捷克参议院议长维特齐（Miloš Vystrčil）近日率团对台湾展开的访问活动，中国外交部长王毅在日前访问欧洲途中曾批评其“公开挑衅”，并威胁他将“付出沉重代价”。对此，维特齐9月3日作出回应称，不喜欢这样的发言，并指访台没有错，也未违反捷克和中国的外交协议。他表示，每个国家都有权拥有自己对“一个中国”的理解方式。

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据中央社报导，维特齐一行在当天受到了台湾总统蔡英文的接见。在双方会面中，蔡英文提出，“公理与正义或许会迟到，但不会不到，只要坚持价值，台湾为自由民主所付出的努力，一定会被世界看见”。她还指出，“透过交流行动正是告诉欧洲与世界，两国不会屈服于压迫且会勇敢发声，更会积极参与国际事务，贡献能力。”蔡英文除了感谢维特齐访问团成员到访外，并追赠捷克已故参议院议长柯佳洛（Jaroslav Kubera）“特种大绶卿云勋章”，由维特齐代表接受。

同样在场的台副总统赖清德在致辞时提到，“维特齐日前在立法院演讲时大声讲出‘我是台湾人’，鼓舞了台湾的民心士气，就像当年美国总统肯尼迪在对抗共产的最前线，鼓舞（德国）西柏林人民一样，维特齐这次的访问是踏破了保守主义的氛围，历史会记住你们对世界的贡献。”他并称，“很钦佩捷克共和国前总统哈维尔领导人民对抗极权，建立主权独立、自由民主的国家，也非常钦佩维特齐不畏强权，坚持作对的事情，率领代表团到台湾访问，维特齐的演讲场场精彩，演讲中所展现守护自由民主的决心，非常感动。”

此外，维特齐并与台外交部长吴钊燮举行了联合记者会。面对媒体询问，“被威胁时是否对王毅的恫吓感到恐惧”。维特齐回答说，“访台并没有错，也未违反捷克和中国的外交协议；每个国家都有自己对‘一个中国’的理解及诠释方式，一如中华人民共和国有自己对‘一个中国’的理解。”他续指，“台湾是自由民主国家，而自由民主国家有责任相互支持、合作。”

另就媒体提问他回国后是否会推动友台法案，或建议捷克行政机关，提升台湾驻捷克代表机构位阶。维特齐谈到，已多次指出，此次访台是国会外交之旅，对外事务、外交关系并不属参议院职权；作为立法机关，参议院没有权力制定捷克的外交政策或发起相关修法，仅能表示意见。不过，维特齐说，希望捷克和中国的关系是互利平等的。