被控刑恐《东方日报》记者 黎智英罪名不成立

香港壹传媒集团创办人黎智英2017 年参与六四集会期间，被指在维园内涉嫌恐吓一名《东方日报》男记者，称“我肯定搞你”。该案于8月28日已举证完毕，并于9月3日在香港西九龙裁判法院判刑。根据法庭裁决结果，罪名不成立。

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现年72岁的黎智英被控于2017年6月4日在铜锣湾维多利亚公园内近音乐亭，威胁《东方日报》男记者使其人身遭受损害，意图使记者受惊。该案一经定罪，最高可被判监禁2年和罚款2000港元。男记者早前出庭供称，指他于当晚在正常采访工作期间，远距离拍摄被告，遭被告“怒视”。该记者其后快将完成拍摄工作和收机，黎智英突然来到半米之外，用右手食指指向他，用粗口辱骂，并称“我一定会找人搞你”、“我拍你照了”等。令该名记者心理受创，需向精神科医生求助。

为记者诊治的精神科医生黄以谦作供，黄医生指事主案发后出现抑郁心境适应障碍的病症，须服用药物治疗其抑郁失眠病况。黄以谦医生供称，涉事记者于2017年6月8日首次求医，均符合抑郁心境适应障碍的病症。他于是处方了5种药物，包括抗抑郁药及安眠药。黄医生亦不同意抑郁心境适应障碍只是一种轻微的病，更指这个病很多时候或会导致病人自杀。控方在结案陈词时称，该名记者是诚实的证人，被告在没有受到挑衅的情况下，不但对记者说“我肯定搞你”，更加上一句“我拍你照了”来加强恐吓效果，是有意图恐吓记者。

控方表示，记者有权拍摄公众集会，而且记者拍摄被告时一直与被告保持距离，如果被告不想被拍摄，应远离记者，而非走近记者。据最新消息显示，对此案的法庭聆讯于周四下午2点半开始，黎智英在审讯开始前约10分钟到庭。而下午约3时10分，根据裁决结果，罪名不成立。旁听人士鼓掌。黎智英没有提出讼费申请。黎智英获罪名不成立之后，随后离开法庭，未回应提问，直接上车离开。

据悉，裁判官认为，黎案发时只是一个失控的人，并无足够证据证明黎想威胁事主，而“搞x你”中“搞”意思未必是伤害对方。裁判官还指出，事主称事后确诊患上适应障碍症并发抑郁情绪，替他诊断的精神科医生黄以谦并非以专家证人身份作供，故控方没有足够证据证明事主X的症状是黎所导致。

影片拍得事主X听毕黎的说话后，脸上仍有笑容及发笑，裁判官指，不能否认人们会尝试以轻松手法缓和紧张气氛，但她不能相信一个感到受威胁的人会微笑和发笑，可见事主X不把黎的说话当作是一回事，甚至还嘲弄黎。反之，黎智英指骂事主X后，再两度返回原地指骂，裁判官认为黎仅属冲动而出，并无预谋，控方没有足够证据证明黎意图威胁事主X，只能证明黎当时是一个失控的人（man in desperation），故裁定罪名不成立。

裁判官并表示，事主X被辩方盘问时表现防范，没有直接回答问题，需要辩方重复发问，因此不能说他是诚实可靠的证人，他的证供亦难以信服。事主X的同事Y则是诚实的证人，只有他称黎曾说过会“派人搞x你”，然而影片没有拍到“派人”字眼。