武肺隐性患者比率暂为六万分之一 全民检测成效再受质疑 但港府决延长4天

在北京政府支持下在香港展开的自愿性全民检测，截至昨(3日)天下午，头三天共完成的12.8万个样本中，有6个样本对武汉肺炎病毒呈阳性反应，但当中4个是已确诊个案，新个案只有两宗，即暂时平均6万人之中有一宗阳性个案。呼吸系统专科医生梁子超形容，数字不算高，本身是医生的立法会议员郭家麒质疑道，是否值得花如此多资源进行，见仁见智。不过，港府今早宣布，延长有关计划四天至下星期五，但采样中心会因为需求不足而略减少至122间。

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此外，名为「普及社区检测计划」的全民检测，截至昨(3日)天晚上8时，已完成的检测样本增至13.8万个，只及检测人数的三分之一，效率与检测中心声称可于一天内完成30万个检测，相差甚远。港府官员只表示，运作初期需要磨合，期望稍后数量可增加；而中国卫健委昨已再增派200名中国内地核酸检测支持队人员赴港，令内地相关人员在港人数增至420人。卫健委表明，若有需要，会派更多支持队员来港。

面对检测初步结果是平均六万人有一个阳性个案，即全民检测阳性比例约为0.0016%，比率远低于特首林郑月娥推出计划时声称的0.02%，郭家麒今(4日)早在电台叩应节目表示，按此比率和全港人口推算，香港可能有一百多宗个案，而以`首两轮疫情数据推算，当中约有三分之一人出现疫情，即可能只有40人具传染力，然而每次检测开支过亿元，是否值得，实在是见仁见智。但他补充，冰岛、南韩的大规模检测结果显示，好处不大，最终都是以风险为本原则为民众进行检测。另外，香港大学生物医学学院教授金冬雁向《明报》直指，全民检测成效低，以每个检测成本100元计算，即找出每宗确诊个案的成本达到500万港元。

不过，港府专家顾问、香港大学医学院院长梁卓伟以流行病学数据的12.8万人有8.5人为阳性个案作推算，指如果全港市民都去做检测，会有494人结果呈阳性，当中约280人具传染性，加上部分可能未能于检测发现的个案，推算全港可能有约400人有传染风险，会产生二代传播的隐型患者约140人，必须要尽快把他们找出来，呼吁市民进行检测。

另一专家袁国勇亦指出，一个病例亦可令整个防疫失败，加上香港防疫措施已放松，认为检测值得推行。