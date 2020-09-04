港人忧当局乘全民检测收集基因 美官员称忧虑合理

在北京政府支持下展开的香港武汉肺炎全民检测，截至今(4日)午前，已有92万人预约，当中52万人完成检测，但人数明显低于港府专家预期的500万人，部分原因是不少人忧虑当局会借机收集港人的基因(DNA)，美国负责亚太事务的助理国务卿史达伟（David Stilwell）在国务院简报会上回应时指出，中国在新疆「教育营」曾以身体检查为名收集维吾尔人的基因数据，故认为港人对全民检测有疑虑是合理(made sense)的。

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根据英文网媒《点心新闻》报道，史达伟在美国时间周三(2日)表示，他不能断言香港全民检测有何目的，但知道港人有所忧虑，而以中国政府会用大数据来针对个人，又会以闭路电视来监察民众的情况，影响民众的社会信用评分，港人有所忧虑，是正确(justified)的。

当被问及禁止人工智能出口对中国的影响和会否忧虑港人检测人数上升时，史达伟说，问题其实是二而一，就是中国收集数据的问题。他说，这些数据有如石油，是一种新货币，每个人都可使用并且需要它，法治国家收集这些资料，民众可以信任其信息将会用作好事而非行恶，但中国不是，中国会以大数据针对个人。他又以最大型的国家安全机器来形容中国的监察和人脸识别系统，以及社会信用评分制度。

港府一直强调，自愿性的全民检测，所有数据不会离开香港，完成后一星期会销毁，但解说未能释除疑虑。其后，特首林郑月娥批评质疑普及社区检测计划的「所谓专家」是别有用心，挑拨中央与香港舟区关系后，批评声音大幅减少。