英议员提案让所有港人申请BNO：要当局不会放弃任何一个人

英国议会下议院议员、自由民主党内政事务发言人卡尔迈克尔（ Alistair Carmichael ）9月3日在该党网站的文章中提及，现时英国政府延长英国国民(海外)护照(BNO)持有人及他们家属在英国工作及居留权利并不足够。他已经提出一项法案，建议英国政府重新容许香港居民申请 BNO，并扩大 BNO 持有人的“居留权”，允许BNO 持有人无限期地居住或在英国工作。

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据悉，自由民主党在英国下议院只有 11 席，议席排名第四。提出这一法案的卡尔迈克尔是自由民主党在英国议会下议院中资格最老的议员。该党的文章表示，香港国安法旨在消灭在过去一年中在当地发生的抗议活动，粉碎“一国两制”的框架。文章称，“国安法在中国内地被用来使异议人士和政治对手消声，它已被用来让民众禁言”。文章还将其形容为香港“丧钟”，并指法律容许北京的安全部队在港行动。文章引述法律观察家和人权活动家的话指，“香港国安法不仅针对示威者，而且会永久破坏香港在‘一国两制’框架下被承诺的自由和权利。“

文章引述已故的自由民主党领袖阿什当（Paddy Ashdown）在1989 年于下议院发言时曾表示，香港人如果持有BNO护照，应被赋予在英国居住的权利。该党称，英国政府早前增加香港 BNO 持有人的权利，自由民主党表示支持，但认为这并不足够，“因为这会遗留大量在呼唤民主运动中作为核心的香港年青人。”

自由民主党认为，所有香港人都应得到相关权利，港人自由亦应得到保障，无论他们现时是否持有 BNO。而依照卡尔迈克尔提交的这一法案，将使英国政府重新容许香港居民申请BNO，并扩大 BNO 持有人的“居留权”，允许BNO持有人无限期地居住或在英国工作。

据悉，该法案将于10月 23 日在英国议会进行二读。自由民主党呼吁执政的保守党政府对其加以支持。该党强调，英国政府必须确保“不会放弃任何一个人”，而不论BNO身份如何，港人的权利及自由必须得到保护。